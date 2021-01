Två Östersundsfödda artister i TV4:s stödgala

Tanken med galan är att stödja delar av musikbranschen som drabbats av coronapandemin. Det hela arrangeras av insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden.

Under tisdagen blev det klart att Mikael Tornving, Zara Larsson, Miriam Bryant, Loreen, Mariette och kören Get Up Soul Choir kommer att uppträda, meddelar TV4 i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är även Östersundsfödde Tomas Ledin klar för galan. Även Lars Winnerbäck, Molly Sandén och Benjamin Ingrosso är sedan tidigare klara.

Sarah Dawn Finer och Martin Stenmarck kommer leda galan.