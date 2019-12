Två lägenhetsinbrott i centrala Östersund – bytet blev 10 000 kronor och teknikprylar

Den första anmälan inkom till polisen under fredagen då en okänd gärningsman ska ha tagit sig in i en lägenhet via en balkongdörr. Gärningsmannen ska ha slagit sönder en ruta och sedan gått in i lägenheten och stulit inte mindre än 10 000 kronor i kontanter, smycken och tre klockor av märket Michael Kors. Inbrottet ska ha skett på Brunflovägen och polisen är mycket intresserad av att få in tips eller iakttagelser som kan sättas i samband med brottet. Inbrottet ska ha skett under fredagen, någon gång mellan klockan 9 på morgonen och klockan kvart i sju på kvällen.

Vid klockan fyra på lördagen så upptäcktes ytterligare ett inbrott. Denna gång var det en lägenhet på Tjalmarsgatan som hade haft oönskat besök. I anmälan så konstateras att en dörr brutits upp och lägenhetsinnehavaren saknar efter detta två laptops, en surfplatta och en klocka. Den polispatrull som åkte till platsen gjorde en initial undersökning av lägenheten.

Tips till polisen kan ringas in via 114 14 eller lämnas via polisens hemsida.