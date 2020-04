Två inbrott i Hammarstrand – tre sommardäck och två tv-apparater saknas

En lägenhetsinnehavare kom hem efter att ha varit bortrest och upptäckte då en uppbruten dörr och oreda i lägenheten. Från bostaden så hade tjuven eller tjuvarna plockat med sig en tv-apparat, nycklar och ett par högtalare.

Men det var inte den enda lägenheten är det saknades saker. Ytterligare en bostad hade haft påhälsning. I denna saknades en tv och tjuven hade även gett sig på en bil som stod parkerad utanför. Där hade denne eller dessa stulit tre av fyra sommardäck som satt på bilen.

Brotten ska ha skett någon gång mellan 15 april och morgonen 16 april

– Har man tips eller iakttagelser som kan sättas i samband med brottet så får man gärna höra av sig till polisen. I och med att bara tre av fyra sommardäck stals så kan man tänka sig att de på något sätt blev avbrutna i det som de gjorde, säger Mikael Gruvelgård, polis i Jämtlands län.

Tips kan ringas in till polisen via 114 14 eller lämnas via polisen hemsida.