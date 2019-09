Tusental i Prideparad: "Intresset har ökat enormt"

Festivalen Östersund Pride arrangerades i helgen av RFSL Östersund. Och vad är väl en Pridefestival utan den obligatoriska paraden?

Preethi Huczkowski sitter i RFSL Östersunds styrelse, hon säger att paraden är viktig för att visa på den mångfald som finns men också för att visa solidaritet med de som inte har samma möjlighet att uttrycka sina olikheter.

– I år har vi ett extra tydligt fokus på friheten med temat ”marching for those who cant’t”. Vi vill lyfta och visa utmaningarna och att det finns olika möjligheter för olika människor. Det omfattar alla som har blivit hotade och alla som inte kan leva som de vill i Sverige eller utomlands.

Pridefestivalen kom till Östersund första gången 2007 då Preethi Huczkowski var med och drog igång arrangemanget. Då var uppslutningen långt ifrån vad den är i dag.

– Jag ser en otrolig utveckling sedan vi började med det här 2007. Då var vi jätteglada att 300 kom. På den tiden var det svårt att få respons hos företag och organisationer jämfört med i dag då hela Östersund lever upp, säger Preethi Huczkowski.

Hon uppskattar att det under lördagen var drygt ett par tusen människor som gick Prideparaden genom Östersund. Antalet åskådare var också stort.

– Jag uppskattade att det var cirka 2 500 deltagare i paraden. Det får man vara nöjd med, säger Preethi Huczkowski.

Förra året var antalet deltagare i Prideparade ungefär det dubbla men den gången arrangerades även Sápmi Pride i Östersund vilket bidrog till ett ökat intresse.

Även om Prideparaden är den aktivitet som drar flest deltagare och åskådare så är Östersund Pride mycket mer än bara en parad. På programmet har det under helgen funnits en rad andra aktiviteter som föreläsningar, teatrar, klädbytargarderob, filmvisning och mycket annat.