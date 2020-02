Turbulenta säsongen har påverkat Jämtland Baskets ekonomi: ”Vi har lyckats parera det genom bra marknadsarbete”

Ligasäsongen har varit igång i lite mer än fyra månader och det har varit en minst sagt prövande tid för Westin och Jämtland Basket. Det började med ett hemskt fotledsbrott i premiären för Tavrion Dawson och sedan har smällarna avlöst varandra.

Långtidsskador på Gustav Hansson, Jaan Puidet och Oliver Gehrke och dessutom en oturlig smäll för Marshall Nelson, har påverkat laget på alla sätt. Ja, även klubbens ekonomi.

Nya spelare har tagits in i form av Toomas Raadik, Justin Gordon och Wayne Martin. Dessutom har Davon Bell och även Alexander Yemane lämnat laget – liksom Raadik i ett senare skede.

Vilken effekt har alla byten av spelare haft på er ekonomi?

– Det har varit dyrt och kostat mycket pengar. Försäkringar, licenser, resor och dubbla löner i vissa skeden – allt kostar pengar. Men vi har ett bra marknadsarbete. Det har aldrig gått bättre att jobba mot marknaden än just nu. Vi har fått in mer intäkter än vad vi hade förväntat oss. Därför har vi kunnat parera alla smällar, menar Erik Westin, som påpekar att man just nu har ett "dyrt lag".

– Så är det, men vi kände att vi inte kunde bromsa i en uppförsbacke. Vi har ett stort basketintresse och vi vill bjuda vår trogna publik på ett bra lag som kan vinna basketmatcher.

Det ekonomiska läget är alltså klar bättre än vad många kanske tror, men Erik Westin är medveten om att fortsättningen på säsongen kommer att avgöra slutresultatet.

– Vi har en ekonomi i balans, men vi har också budgeterat för slutspel.

Vad kan ett ekonomiskt slutresultat landa i för hela säsongen?

– Om vi lyckas gå till slutspel är ett nollresultat ganska rimligt. Om det ska bli någon vinst att tala om måste vi nog gå förbi första rundan (och nå semifinal).

Hur är den sportsliga känslan just nu?

– Det är positivt. Vinsten mot Köping gör det mycket lättare. Där bevisade vi vad vi kan och att vi har ett bra djup i laget när vi kunde vinna utan två startspelare. Det går åt rätt håll.

Erik Westin vill ändå inte dra för stora växlar av segern.

– Vi ligger där vi ligger och har Umeå bara tre matcher bakom oss. Nässjö och Norrköping är precis runt om oss. Det kommer att bli ganska spännande i slutet av grundserien.

Med elva omgångar kvar är varje seger viktig.

– Vi har elva chanser kvar och det känns ändå hoppfullt. Vi är ett mer komplett lag just nu. Men rent tidsmässigt känns det ändå som att vi nästan är i försäsong. Vi håller fortfarande på att lära oss att hitta vår roller. Alla spelarbyten har ändrat gruppdynamiken. Jaan och Thomas har bara spelat två matcher ihop och kanske bara fem-sex träningar.

En spelare som ännu inte visat upp sig på hemmaplan är Tavrion Dawson. Hans rehab går framåt, men Erik Westin törs inte räkna med honom i år.

– Om vi skulle gå långt i ett slutspel kan han kanske vara aktuell för comeback.

Ändå är han kvar i Jämtland?

– Ja, han vill vara här, med laget och använda vår sjukgymnastik.

I ett normalt läge hade de flesta klubbar brutit kontraktet med en så pass långtidsskadad spelare. Dawson är dock så pass speciell att Jämtland Basket tar den kostnaden.

– Vi vill gärna ha kvar honom nästa år och har samtal med honom och hans agent.

Hur ser kostnadsbiten ut när det gäller Dawson?

– Han går på sjukkassa. De tar 80 procent av kostnaden. Resten står vi för, typ lägenhet och vissa förmåner.