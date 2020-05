Tufft läge på Jamtli: ”Vi och Gotlands museum är värst illa ute”

Jamtli kämpar med minskade intäkter och minskat besöksantal, precis som för många andra företag i länet har museet drabbats hårt av coronapandemin.

– Jamtli mår inte bra, det säger Olov Amelin, chef på Jamtli, som svar på frågan hur Jamtli mår just nu.

– Vi måste hitta ett sätt att hitta intäkter och sätt att spara pengar på. Vi måste också hoppas att staten skjuter till med hjälp. Det har kommit ett kulturstöd men ännu inget till den regionala kulturen och vi försöker uppvakta och uppmärksamma politikerna om att det måste komma ett sånt.

Jamtli har hittills infört bland annat köpstopp, permitterat 65 personer och infört korttidsarbete. Inga löneökningar är heller aktuella just nu.

– Inklusive jag själv har gått ned i arbetstid för att vi ska kunna spara, säger Olov Amelin.

För Jamtli är besöksantalet en viktigt del av inkomsten, när nu besökarna starkt minskat så ger det stora hål i plånboken.

– Jamtlis styrka är nu vår svaghet. Med ett minskat antal besökare så är det vi och Gotlands museum som är värst illa ute. Vi har tät kontakt med dem i det här.

Jamtli kommer att ha öppet i sommar och göra så gott de kan för att erbjuda ett rikt historieland under rådande premisser. Historieland öppnar upp den 8 juli–16 augusti.

– Vi har ett stort område man kan röra sig på och jag tror inte att risken att bli smittad på Jamtli kommer vara högre än någon annanstans i Östersund. Det blir en modifierad variant av historieland i sommar för att det ska vara säkert att röra sig här. Vi kommer att förlägga fler aktiviteter utomhus och har strukit saker inomhus där det blir för trångt, säger han.

I dagsläget har Jamtli drygt 50–100 besökare om dagen. Senaste helgen var det exempelvis 60–80 personer som löste in sig via entrén under lördag och söndag.

- Entrén blir ett litet men viktigt bidrag. Jag hoppas att många vill, så gott det går, stötta oss och köpa ett årskort. Det vore oerhört tråkigt med en konkurs eller om vi till exempel skulle behöva sälja saker. Vi hoppas till syvende och sist att vi får ett stöd som hjälper oss, säger Olov Amelin.