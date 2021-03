Tuffare restriktioner för serveringar – ensamätande och nya stängningstider: ”Väldigt tråkigt”

Den 1 mars infördes nya restriktioner för att förhindra smittspridningen i samhället. Öppettider för serveringsställen begränsades ytterligare och om de inte har en egen entré tillåts endast en person per bord.

Alexander Öberg driver Kiwano Juicebar inne på Kärnan i centrala Östersund tillsammans med sin bror. De har som många andra tvingats ställa om i och med de nya restriktionerna.

– Det har inte hunnit påverkat oss så mycket än eftersom restriktionerna började att gälla i måndags. Men det klart att det har varit tufft, säger han.

Alexander Öberg berättar att de har bland annat möblerat om och har satsat stort på hämtmat – vilket även Espresso house inne i Mittpunkten har gjort.

– Kunderna kan även förbeställa i vår app och sedan komma och hämta sin beställning när de har tid. Så det finns många andra sätt och inte bara att man måste sitta här på plats, säger Malin Sundvall, platschef på Espresso house.

Hur ser ni på de nya restriktionerna?

– Det är väldigt tråkigt att man gick ner från fyra till en person per sällskap men vad ska man göra? Vi måste ju göra någonting för att förhindra smittan såklart, säger hon.

På caféet inne på Ica Maxi i Östersund arbetar kassaledaren Emmelie Sefastsson tillsammans med sin högra hand Oskar Gunnarsson. De upplever att de ofta får förklara och påminna kunderna att de inte kan sitta ihop och äta inne på cafét.

– Det kan vara jobbigt att behöva säga till någon men många kunder är förstående till det, säger Emmelie Sefastsson.

Oskar Gunnarsson och Emmelie Sefastsson berättar att de har märkt av att många går in och handlar tillsammans med hela familjen.

– Egentligen ska man ju endast gå in en person per sällskap när man ska handla. Men det är många som går in hela familjen ändå och det sker oftast på helgerna, säger Emmelie Sefastsson.

Vid Ica Maxi caféet har de organiserat om vid sittplatserna så att det endast är en stol vid varje bord.

– Vi har stolpar som vi sätter upp klockan 20.00 och då kan man inte äta hos oss. Men kunderna kan fortfarande handla med sig något och ta med, säger Emmelie Sefastsson.

Hur känner ni inför de nya restriktionerna?

– Vi är ett sånt ställe som inte drabbas så hårt men det går ju sämre än vad det gjorde innan pandemin. Men det går absolut ingen nöd på oss, säger hon.

