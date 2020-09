Travtips: Berglund i nyckelroll inför Östersundstravets V5-kväll

Som så många gånger förr har Oscar Berglund något av en nyckelroll med ett par heta chanser i form av Lugo (V5-1) och S.G.Charpentier (V5-3), men vi väljer att gardera där och går istället på Jan-Olov Perssons Prince C.K. (V5-4) som varit oerhört bra i två starter och det skall bli spännande att se om han är lika bra den här gången.

MATS PERSSON

V5-1

Lugo gör bra lopp varje gång och nu har gan dessutom ett bra läge och en passande proposition. Empereor Mearas är också jämn och säker och har ett lopp i kroppen efter en luten paus. Casino de France kommer från seger och även om det är tuffare emot så är läget intressant. Ultralight kan mucket men visar det inte alltid.

Ranking: 1-10-2-3-9-11-4-5-8-6-7-12

V5-2

Tangen Töff har inte vunnit på ett tag men det är en stark och rejäl häst som bör vara med och göra upp om segern. Rutbo Roffe har ett bra läge och felfri kan han mycket väl leda runt om. Svärting A.C. är bättre än raden och detsamma gäller Järvsö Fux som inte fått till det på ett tag.

Ranking: 4-2-3-9-6-10-7-12-1-8-5-11

V5-3

S.G.Charpentier har ett tufft utgångsläge men det är få hästar med i loppet och normalt sett är det bra chans till tredje raka. Pane Vino är ett givet motbud som kan ta dem till slut om det körs i högt tempo. Variety Show har hög grundkapacitet och är också streckvärd från sitt fina läge. Hot Pride har inte startat på länge men har tidigare visat att han duger på V75 när han är i ordning.

Ranking: 8-9-2-7-5.4-3-6-10-1

V5-4

Prince C.K. har varit strålande i två raka segrar och håller formen i sig rundar han allt igen. Buska Blyg hade en tuff uppgift senast men gjorde ändå ett bra lopp. Givet bud om man väljer att gardera favoriten. Moetiv Rive Rappa

Ranking: 14-8-1-11-9-15-3-13-5-4-10-6-12-2-7

V5-5

Top Notch Liss har fin form och en vettig uppgift om det löser sig på vägen. Huddlestone kan mycket när det stämmer och är given på kupongen den här gången. Arya Karma har läget och Turmalin Yankee kommer från ett riktigt formstall.

Ranking: 11-10-1-4-2-3-5-6-15-7-13-8-9-14-12

Systemförslag

V5-1: 1,2,3,9,10 Res: 11,4

V5-2: 2,4 Res: 3,9

V5-3: 2,8,9 Res: 7,5

V5-4: 14 Prince C.K. Res: 8,1

V5-5: Alla femton hästarna. Res: 11,10

Systemet kostar: 5 x 2 x 3 x1 x 15 = 450 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Angus Young – 2 Mcenroe – 9 Ants In The Pants. Outs: 5 My Red Love.

Lopp 2: 2 Rötungen – 8 Zibor – 1 Diesel Flicka. Outs: 11 Källdals Rex.

Lopp 8: 6 Emely Viking – 2 Engbro Kvicken – 1 Emilio C.G. Outs: 4 Majprinsen K.L.

Lopp 9: 2 Killer Queen Boko – 1 Vicken Quicken – 8 G.K.Abstrakt. Outs: 6 Dewey.