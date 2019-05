Hackås och Assault i fokus på Elitloppshelgen: "Det här är det största jag varit med om"

Med 300 000 kronor i förstapris rusar förstås pulsen upp extra extra mycket hos Wikberg som är både tränare och delägare i Assault.

Pengarna är en sak, men framförallt handlar det om att få tävla under årets största helg, inför 25 000 åskådare.

– Jag har haft häst på Elitloppshelgen förut, men då har det varit under V75-finalerna, på en lördag. Jag har aldrig fått in en häst under elitloppssöndagen, så det här känns absolut som det största jag varit med om.

Nu väntar Elitloppet för Daniel Wikberg

Har du redan börjat att bli nervös?

– Nej, jag har varit med så länge att jag inte blir nervös förrän startbilen kör upp. Jag är ganska lugn och vet att det är bäst att ligga lågt.

Assault – med 11 segrar på 14 starter och aldrig sämre än trea i monté – kommer att ridas av Örebrotjejen Sofia Adolfsson, som numera bor i Halmstad. Hon har tre år i rad blivit Sveriges mest segerrika ryttare.

– Jag har en av de bästa ryttarna i loppet, säger Daniel Wikberg som ändå varnar för franska Aigle Jenilou (med 3,3 miljoner kronor i insprungna pengar) och Jonathan Carre.

– Fransosen vann i fjol, men har varit dålig på slutet. Jag ser ingen solklar favorit utan det är många jämna hästar som gått samma tider.

Adolfsson och Assault kvalade in till Montéeliten genom att vinna försöket på Solvalla och den insatsen gav mersmak.

– Det var länge sedan jag bromsade mig igenom ett lopp på det viset som jag gjorde vid segern på Solvalla. Han vann så otroligt lätt, säger Sofia till Sportbladet.

Det som talar för Assault är hans fina form, fem segrar på sex senaste. Men också att han är en sprinter. Sex starter över 1 640 meter och samtliga har slutat med seger.

– Han har ett fantastiskt löpsteg och då är mycket vunnet, säger Wikberg.

Assault verkar passa just för monté, något som inte gäller alla hästar.

– Man måste ha vissa egenskaper i monté. Det gäller att vara travsäker och lätthanterlig. När vi provade med sadel på Assault gillade han det direkt.

Hur gör du för att spetsa formen för Assault?

– Många tror att de ska köra hårt sista veckan, men det är fel enligt mig. I så fall bryter man ned hästen. Jag tränar honom som vanligt och försöker hålla honom pigg, säger Daniel och påpekar att vissa hästar kan vila i långa perioder och ändå vara i toppslag.

– Hästar har en muskulatur som konserverar formen. De tappar inte muskler som vi människor gör. Såna egenskaper skulle man ha, säger Daniel Wikberg och småskrattar.

Resan till Solvalla görs så sent som möjligt, några timmar efter midnatt på tävlingsdagen.

– Assault är dålig att dricka så vi vill inte övernatta där utan kör ner på söndag.

Fakta/Startlistan i Montéeliten

1) Aigle Jenilou/Jonathan Carre, 2) Den of Warlock/Kristine Kvasnes, 3) Luxorious Lord/Nelly-Janikka Korpikoski, 4) Radieux/Caroline LB Morken, 5) Assault/Sofia Adolfsson, 6) Tarabuso Jet/Isabelle Orsimo, 7) Overtimeosåfin/Madelen Borås, 8) Bonnies Celebrity/Tova Bengtsson.

Notera: Fem av hästarna är utlandsägda.

Starttid: 13.40 på söndag.

Segerpris: 300 000 kronor.