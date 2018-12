Dunderdubbel på lunchen i Östersund

Inom V4 skrällde Ove A Lindqvist med Mycrazydream i ett lopp där Robert själv körde Variety Show. Lindqvist körde passivt i sjätte inner, men 800 kvar kom luckan och då gick det undan. Via fjärdespår rundade han konkurrenterna, inklusive stallkamraten och avgjorde sedan säkert in mot mål. Segertiden blev 1.16,8/2 660 meter. I ett V5-lopp ledde sedan Robert själv hela vägen med We Vi som tog andra raka segern.

– En häst som är oerhört kvick i benen och nu tar vi en paus och vintertränar, sade Dunder efter segern på 1.16,9/1 640 meter.

Andra raka segern blev det även för Anneli Lagergren-tränade Perflex som vann säkert efter tidig ledning.

– Vi kom bra till i andra ytter, men då hästen framför övertog ledningen var det bara att köra till och sedan körde vi det som gick, sade Henrik.

Andra raka segern blev det även för storfavoriten M.C.C.Orlando och Daniel Wäjersten. Kördes till ledningen i första kurvan och Daniel hade sedan allt under kontroll vid seger på 1.15,9/2 140 meter.

I omgångens andra kallblodslopp galopperade favoriten Husnäs Elving i ledningen 200 meter från mål och segern gick istället till en annan Dannerohäst i form av Norrlands Scott och Lars-Åke Eriksson. Från utvändigt ledaren såg man slagen ut i sista sväng, men som så många gånger förr är han duktig på att hålla farten.

Dramatik blev det även i ett sprinterlopp för kallblod där Willman och Bo Landgren sent om sider fick chansen från rygg på ledande favoriten Sundbo Projektil och hann växla tempo på den korta biten. Uppfödare, ägare och tränare är Carl Anders Hansson som därmed kunde räkna in sin andra tränarseger på en vecka. I lördags skrällde nämligen Rino Dox mot tufft motstånd hemma i Bollnäs. Segertiden för Willman blev 1.33,0/1 640 meter.

Robert Skoglund har övervägande kallblod i stallet, men fick nu vinna med ett egentränade varmblod då Baton Rouge avgjorde på styrka.

Dagens Djuse blev Martin vars Googi även han avgjorde på styrka efter ett lopp i ryggar.

Mats Persson