Trasiga gitarrer hindrade inte spelningen på lanthandeln: "Kunde lagas med superlim"

Musikernas fokus ligger på det tidiga 1900-talet och de spelar blues, folkmusik och jazz.

Tillsammans med lanthandels ägarinna Carina Grahn Hellberg har musikerna organiserat blueskvällar i över tio år och under åren har de blivit en lokal tradition i Krokom. Fyra gånger per år brukar de spela; under vintern inomhus på lanthandelns ovanvåning och under sommaren utomhus.

– Det har varit fantastisk uppslutning på de här spelningarna, vi har många stammisar som är med nästan varje gång vi kommer hit. Vi lirar som en tradition och för att vi älskar lanthandeln. Husets miljö är perfekt för den typ av musik som vi lirar, säger Johan "Bottleneck John" Eliasson.

På grund av pandemin har de inte kunnat framföra sina låtar live på nästan ett och ett halvt år.

– Det har varit väldigt tråkigt för alla, både oss och publiken, säger Johan "Bottleneck John" Eliasson.

Spelningen på lanthandeln var alltså ett av deras första liveframträdanden sedan karantänen tog fart och entusiasmen var hög.

– Som musiker har man blivit svältfödd på att spela live. Det känns så otroligt kul att vara i gång igen, vi har hållit på med det här i så många år och så helt plötsligt bara drogs pluggen ur och så fick man inte göra någonting. Nu är vi mer spelsugna är någonsin, säger Anders Sköldqvist och fortsätter:

– Det är jättehärligt och man märker att det finns en otrolig saknad bland publiken efter att få höra låtar framföras live.

Framförandet gick bra, trots ett litet missöde som skedde nära spelstart. Två gitarrer ramlade i backen och gick sönder, bara en timme innan spelningen på lanthandeln drog igång.

– Som tur var blev det inga större skador på gitarrerna och de kunde lagas med superlim, säger Johan "Bottleneck John" Eliasson och fortsätter:

– Det är inte första gången som det har hänt. För några år sedan skulle vi spela i Stockholm och huvudet gick helt av på en av gitarrerna, det fick jag laga med träskruvar och lim.

Trots att det inte blivit så många spelningar under året har det inte varit ett inaktivt år för Johan "Bottleneck" John, Anders Sköldqvist och Lars Åstrand. Nej, de har fortsatt spela in låtar och en ny skiva är på väg.

– Den är redan färdiginspelad och vi ser fram emot att släppa den. Vi håller tummarna på att få den klar till i höst, säger Johan "Bottleneck John" Eliasson.

Sebastian Bergqvist