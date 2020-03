Transferfönstret stänger ikväll – här är ÖFK:s bästa kap på sista dagen: ”Främsta värvningen i klubbens historia”

Ja, det har nästan blivit en tradition i Östersunds FK.

För ett antal år sedan var just "deadline day", en stor händelse runtom i Europas stora ligor. Miljontals fans följde olika sändningar kring laget de älskade. De hoppades att Luis Suarez eller Eden Hazard skulle välja just deras lag.

Men hajpen kring den sista dagen har svalnat av lite på sistone, och i ärlighetens namn, har det aldrig fått samma status i Sverige. Men i ÖFK har det varit en återkommande företeelse.

Under sommarfönstret ifjol värvade både Felix Hörberg och Kalpi Ouattara under den sista dagen av transferfönstret. Två spelare som verkligen hjälpte laget mot ett säkrat kontrakt under den förra hösten.

Felix Hörberg var tillsammans med Jordan Attah Kadiri, ÖFK:s bästa spelare under höstmånaderna.

Ett år tidigare, sommaren 2018 anslöt Rewan Amin på fönstrets sista dag. Han som nu är en bärande spelare i laget och en av de viktigaste ledarna i omklädningsrummet.

Men den kanske främsta värvningen i klubbens historia skedde också på deadline-dagen 2014. Nämligen Fouad Bachirou.

Han kom då från skotska Greenock Morton och var totalt okänd för den svenska publiken, ja för de flesta faktiskt. Det var scouten Kyle Macaulay hittade honom.

En defensiv mittfältare med bra spelförståelse, så beskrevs han när han skrev på kontraktet. Redan på första träningen med laget visade upp sitt patenterade leende.

Han blev omtyckt direkt.

Samtidigt var en annan stor affär på väg att slutföras. Modou Barrow var nästan klar för Swansea i Premier League. Många höjde på ögonbrynen när ersättaren till yttern Barrow skulle bli centrala mittfältaren Bachirou.

Han var liten till växten, men det var aldrig något som hämmade honom som fotbollsspelare. Han hade väldigt bra spelsinne, men också benen och lungorna att kunna täcka stora delar av planens yta.

Ett perfekt komplement till Brwa Nouri, som hade passningsspelet men kanske inte benen. Och den tredje pusselbiten på det centrala mittfältet, Alex Dyer. Som tog löpningarna i djupled och öppnade upp ytor för medspelarna. Men också hade ett lugn i de avgörande lägena framför mål.

11 augusti blev affären klar, på fönstrets sista dag. Han blev tidigt hyllad som en av superettans då bästa spelare och sedermera en av klubbens största spelare. Han var navet i det laget som bärgade stora framgångar i Europa League.

Han lämnade ett stort tomrum när han skrev på för Malmö FF under vintern 2018.

Framförallt i hjärtat hos fotbollsälskarna i Östersund.

1. Fouad Bachirou

Skrev på för klubben, sommaren 2014. Det blev till slut 86 matcher för mittfältaren i den rödsvarta tröjan.

2. Felix Hörberg

Anslöt till laget under sommaren 2019.

3. Rewan Amin

Kom till ÖFK sommaren 2018. En av lagets stora ledargestalter.