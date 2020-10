Trangia har köpt tillbaka första fabriken och nyanställer – Snart dags för inflytt i nya lokalerna

Efter att fabriken i Trångsviken blivit för trång köpte Trangia i somras tillbaka den gamla fabriken vid E14, och om några veckor öppnar man en ny butik och ett museum som visar Trangiakökets historia.

– Vi kommer även att ha webbförsäljning och viss paketering i de nya lokalerna. Vi har varit trångbodda tidigare så det ska bli skönt att få större utrymme, säger Magnus Rydell, vd på Trangia.

Produktionen kommer att finnas kvar i den byggnad man hittills har huserat i.

– Det känns som en bra mix med butik och webbförsäljning i den nyköpta fastigheten. De två sakerna hör ihop och när det kommer in beställningar kan man hämta dem här i butiken, paketera och skicka iväg. Det kommer att bli väldigt smidigt, säger Anna Johansson som blir platsansvarig i den nya fastigheten.

Tio personer kommer att arbeta på det nya stället och man håller som bäst på att rekrytera personal. Just nu annonserar man efter sex personer.

Vilka är fördelarna med de här lokalerna som ni haft tillverkning i tidigare?

– Här syns vi väldigt bra från vägen och det är enkelt att svänga in när man kommer med bil. Även om Trångsviken är en liten ort i inlandet så är det periodvis väldigt mycket trafik till och från Åre, så vi hoppas att många kommer att stanna till och besöka både butiken och muséet, säger Anna Johansson.

På muséet kommer bland annat äldre modeller av kök och tillbehör att visas.

– Många av våra kunder är väldigt intresserade av hur utvecklingen har gått framåt. Kök har gått i arv och många behåller dem eftersom livslängden är så lång. Det är med en slags stolthet man använder våra kök och då kan det ha tagits över från morfar, säger Anna Johansson.

– Tillverkningen startade 1925 och det har hänt en hel del med funktion och utseendesedan dess. Från de första spritköken till de moderna gasolbrännarna, tillägger Magnus Rydell.

Är uppgången inte bara en coronaeffekt?

– Vi har märkt den under flera år, även om den har ökat ytterligare den här sommaren. Intresset för oss har vuxit i hela världen under en längre tid och det största landet för oss nu är faktiskt Japan. Vi säljer mer till dem än i Sverige. Just japanerna har blivit otroligt förtjusta i våra matdosor, kaffepannor och spritbrännare, säger Magnus Rydell.

Försäljningen till Japan har fördubblats i år jämfört med i fjol.

– De uppskattar att det finns en historia med gamla anor bakom det de köper. Att tillverkningen sker i Sverige och inte i Kina eller något annat asiatiskt land tycker många också känns genuint och äkta.

Renoveringen av den nya fastigheten har pågått sedan i somras och om några veckor måste allt vara klart.

– Det är en del arbete kvar men vi ska vara klara den 11 december för då öppnar vi. Det kommer att vara lite jippon under öppningshelgen och det ser jag fram emot, säger Magnus Rydell.