Trafikverket vill sänka hastigheterna på länets vägar – dyster olycksstatistik 2018 ligger bakom

Hastigheten på E14 ska sänkas på flera håll i hela landet. Bland annat ska flera mil av E14 i länet föreslås bli 80-väg redan från och med 2021.

– Det som är absolut mest effektivt för att få ned antalet dödliga olyckor är hastighetssänkningar. Mittseparerade vägar är också väldigt effektiva och det arbetar vi också mycket med, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

– Men det handlar inte enbart om vilka hastigheter som är tillåtna. Jag vill också gärna slå ett slag för att man ska hålla de hastighetsbegränsningar som finns, tillägger hon.

Diskussioner har förts länge om att hastigheten på E14 ska sänkas och en plan för att anpassa hastigheten utifrån trafikmängd och vägens standard presenterades redan 2016.

Men tidsplanen har i flera omgångar flyttats fram. Det senaste budet var att förslaget skulle implementeras 2024.

Men nu föreslår Trafikverket en ny tidsplan för de nya hastighetsbegränsningarna, nämligen att de ska implementeras redan 2021.

Att man inte längre vill vänta med åtgärderna förklaras av de dystra siffrorna för trafiksäkerheten under 2018 då över 300 personer omkom på landets vägar.

Den högsta siffran sedan 2009.

I förslaget föreslås E14 mellan Krokom och Järpen bli 80-väg. På E14 mellan Bräcke och östra avfarten till Ånge finns inga planer på något annat än att behålla 100 kilometer i timmen. Övriga 100-skyltar kommer ersättas av 80- eller 90-skyltar.

Samtidigt inleds också trafikmätningar på E14 från Gällö norrut, och även längs riksväg 87 österut från Östersund, för att se om de är lämpade för variabel hastighetsbegränsning, 80 till 90 kilometer i timmen, beroende på trafikmängd.

– Vi har ett par pilotsträckor där vi testar det här. Just nu håller vi på med en helårsmätning för att se om det finns stora variationer i flödet. Det kanske kan vara mycket trafik under sportlovet eller möjligtvis på lördagar eller mellan åtta och nio på morgnarna. Utifrån resultatet ska vi sätta 80 kilometer i timmer under topparna, säger Mats Sandgren, enhetschef trafikmiljö på Trafikverket.

Vid perioderna då antalet fordon underskrider 2 000 per dygn ska hastigheten 90 kilometer i timmer gälla.

– Det är ett rent statistiskt instrument och det är 2 000 fordon per medeldygn som ska vara brytpunkten för hastighetsbestämmelserna på vägen, säger Mats Sandgren.

Är det särskilt olycksdrabbade vägar ni vill ändra eller vilka parametrar tittar ni på när ni väljer ut vilka vägar som ska ändras?

– Vi tittar inte på särskilt olycksdrabbade vägar. I en modern bil har du 70 procent större chans att överleva om du kör i 80 i stället för 90 vid en frontalkrock. Det är alltså en enorm skillnad. Vi tittar på 90-vägar som har mer än 2 000 fordon per dygn, för då får vi statistiskt mest utdelning på dessa vägar när det kommer till att få ner antalet dödsolyckor.

Förutom att närma sig nollvisionen pekar Trafikverket även på andra vinster med sänkta hastigheter.

– Vi tjänar på miljön, trafikanterna tjänar pengar i plånboken, bullret minskar och det blir trivsammare för de som bor vid vägarna. Det finns väldigt många fördelar med att hålla nere hastigheterna, säger Mats Sandgren.