Trafikverket: Särvsjövägen "för det mesta i gott skick" – svarar på kritik mot dåligt underhåll av "potthålsväg"

Vägen har bitvis hål och gropar i vägbanan, upp mot 5-10 centimeter djupa. Speciellt vid broarna har vägbanan hål och gropar. Din kommentar till det?

"Det stämmer att det förekommer potthål på vissa delar av året. Särskilt bekymmersamt är det förbi de smala broar där alla kör i samma hjulspår, då kan det lätt bildas potthål vid regniga perioder. "

De som bor är kritiska och tycker att vägen är i bedrövligt skick, och att det också handlar om säkerhet, vad är din kommentar till den här kritiken?

"Jag kan förstå kritiken. Vägen kan under vissa perioder på året upplevas som sämre. Underhållsbehovet på många vägar är stort och vi behöver prioritera vilka och hur stora åtgärder vi kan göra. Vi bedömer att vägen är säker, däremot påverkar potthål och liknande framkomligheten och bekvämligheten. Som trafikant behöver man alltid anpassa hastigheten efter vägens beskaffenhet."

Hur ser underhållet av vägen ut, främst vår, sommar och höst? Vad är det som ska göras, vad ligger i beställningen till entreprenören?

"Entreprenören ska utföra arbete så att standardkraven uppfylls under barmarksäsongen. Det innebär att vägen ska dammbindas på vårkanten för att motverka damm och binda löst grus. Vidare ska vägbana vara jämn, dock får enstaka potthål förekomma."

Vägen hyvlas vid några tillfällen varje sommar, men enligt boende så dröjer det bara någon vecka innan den ser ut som före hyvlingen igen. Varför blir det så? (Alltså varför verkar inte hyvlingen hjälpa särskilt länge?)

"Det kan vara så att på vissa ställen är grusslitlagret för tunt och så är kan potthållen komma tillbaka. Men efter en hyvling så håller vägen oftast längre än 2 veckor."

Vet ni något om trafikmängden längs vägen? Ökat? Minskat? Prognos för framtiden?

"Trafikverket har utfört mätningar 1988, 1995, 2007 och 2018. Vi kan se att under 2000-talet ligger fordonsmängden ganska stabilt. Mätningar visar att 1995: 110ÅTD, 2007: 140ÅTD och 2018: 130ÅDT (ÅDT= mått på fordon per år per dygn i genomsnitt). Mest trafik är det från Hede för att sedan minska allt mer man närmar sig Mittådalen."

Har ni några planer för att göra någon form av mer långsiktig rustning av vägen? Mer än löpande underhåll?

"Som sagt tidigare så rustar vi upp sträckan Mittådalen-Särvsjö. Det jobbet kommer vi hålla på med till 2020. Därefter är det tänkt att grusa upp sträckan nedanför mot Hede om det finns medel tillgängligt. "

Evert Boeye skriver också han kan "förstå de boendes frustation om att Trafikverket gör för lite på just på deras väg, men i år har vi utfört flera åtgärder i Härjedalen och vi har asfalterat på sträckor som verkligen behövde en upprustning." Det handlar bland annat om väg 84 från Långå till Funäsdalen och väg 311 från Tännäs till Sörvattnet.

"Vi hoppas att åtgärderna kan bidra till att Härjedalen kan fortsätta utvecklas som turistdestination, men också att de som bor och verkar upplever att man kan ta sig fram, smidigt och tryggt", avslutar Evert Boeye sitt svar till tidningen.