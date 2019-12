Topplista: Här är näringslivsnyheterna ni ville läsa under 2019

1. Viktigt vägval för Wikners i Persåsen: ”Vi har tappat ett stort antal besökare”

I december besökt LT företaget Wikners i Persåsen. Där har det tuffat på i 50 år men står företaget inför ett viktigt vägval. Besöksverksamheten viker och måste kanske stå åt sidan för en satsning på snickeriproduktionen.

– Vi ser att det är på träsidan vår största styrka ligger, berättade vd Mattias Wikner.

2. Stora förändringar på gång i Östersunds centrum: ”Det här blir bra för vår stadskärna”

I oktober berättade LT om stora förändringar som var på gång i Östersunds centrum. Tre företagare var på väg att flytta in i nyrenoverade lokaler på Storgatan hos Gomorron Östersund. Nya hyresgäster flyttade in i Saluhallen och nya Saluhallen flyttade in i gamla JC.

– Det är full fart nu och det här blir bra för vår stadskärna, berättade Erik Odén på Rut Odén Fastigheter AB.

3. Daniel Kindberg döms till fängelse – här är domen för alla åtalade

Den 5 november föll tingsrättsdomen mot Daniel Kindberg och två andra män som stod åtalade i den stora ekobrottshärvan som varit en följetong i LT sedan de misstänka brotten uppdagades våren 2018. Tingsrätten dömde Daniel Kindberg till tre års fängelse för grov ekonomisk brottslighet och de två andra männen dömdes även de till fängelsestraff. De tre tillsammans dömdes att betala miljonskadestånd till Östersundshem och Fältjägaren AB. Det ÖFK-ägda bolaget Driftaren dömdes att betala företagsbot på en halv miljon kronor.

4. Hillebergs fjälltur stoppades – fick inte ta kunder på vandring

I december kunde LT berätta att tälttillverkaren Hilleberg stoppats från att arrangera en vandringstur för kunder i Jämtlandsfjällen.

– Det har hanterats väldigt märkligt, sa företagets grundare Bo Hilleberg och tillägger att bolaget har ordnat den här typen av turer sedan 1970-talet utan problem.

5. Dollarstores nya jättelager öppnat – personalstyrkan växer så det knakar

I april kunde LT berätta att 30 personer anställts vid Dollarstores nya lager i Brunflo på kort tid. Och lågpriskedjans kraftiga expansion av nya varuhus väntas leda till fler anställningar framöver.

6. Floristen tvingas skära ner efter hyrestvist med kommunen: ”Självklart att en lokal ska ha en toalett”

Kirsten Lüdicke driver en framgångsrik blomsterbutik i Bräcke. Hon hade stora planer på att utöka och hade hittat den perfekta lokalen. Men lokalen saknade toalett och det var inget som kommunen tänkte bekosta.

– Kommunen ser toaletten som en anpassningskostnad. Jag tycker det är självklart att en lokal ska ha en toalett. Tackar jag ja till hyreskontraktet får jag ta ett stort lån. Men säg att jag plötsligt blir sjuk, då blir jag ändå återbetalningsskyldig i flera år. Vem skulle acceptera det? sa Kirsten Lüdicke till LTs reporter.

Kommunen tyckte dock inte att det var rimligt att skattekollektivet skulle subventionera ett företag och inte andra.

– Kommunallagen säger att vi inte får subventionera enskilda företag, då snedvrider man konkurrensen, sa Mats Andersson, fastighetsförvaltare på Bräcke kommun.

7. Hans har koll på fordon över hela världen – från Ås och Östersund: "Att kunna bo kvar i länet är helt fantastiskt”

Det spelar ingen roll om det är snöröjningsmaskiner eller kranbilar på flygplatser i New York, London eller Paris. Eller elcyklar i Tyskland. Hans Gunnarsson har full koll på fordon över hela världen från sitt skrivbord i Östersund med den nya telematiken.

– Det vi jobbar på nu är att kunna analysera stora datamängder. Då kommer informationen att kunna kombineras med andra system, till exempel ekonomiska, och då kommer synergierna att bli riktigt stora, berättade Hans Gunnarsson.

8. Belönad byggföretagare berättar om konkursen: "Skyldig pengar under stor del av livet"

I januari kom beskedet att Marcus Hyttmos byggföretag i Undersåker försatts i konkurs och 15 anställda varslats. Några dagar efter beskedet berättade Marcys Hyttmo för LT att det var en tvist om slutfakturan på ett bygge i Åre som tvingade Marcus att på egen begäran försätta sitt byggföretag i konkurs.

– Och att behöva ge min personal det här beskedet är något av det värsta jag tvingats göra. Jag har haft en väldigt bra relation med dem.

9. Förtroendekris ledde till omstart för Rödkulleprojektet – Marcus Näslund: ”Vi hade olika syn på framdriften"

Efter en tid av motsättningar om hur det stora Rödkulleprojektet i Åre ska drivas stannade allt av hösten 2019. Men i december kunde LT berätta det rörde på sig igen. Delägarna Markus Näslund och Nordiska Centrumhus har gjort ett omtag med kommunen.

– Det stämmer att vi hade olika syn på framdriften av projektet under hösten men vi har hittat en samsyn och samarbetsform som båda parter är tillfredsställda med nu, berättade Markus Näslund för LT.

10. Kriser förde dem samman i Krokvåg – nu vill Madelene och Lars hjälpa andra

Kriser förde Madelene och Lars samman. När LT träffade paret i november i den gamla ärevördiga hotellbyggnaden Mohem, som numera är deras bostad, berättade de om sina helt olika liv och hur deras vägar korsades. Med sitt nystartade företag planerade de för sin framtid i Krokvåg.

