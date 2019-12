Tjuvvandaler lämnade vattnet på vid inbrott – stal för 30 000 kronor

När ägarna kom till sitt fritidshus efter att inte ha besökt huset sedan i augusti så upptäckte de att inte allt stod rätt till. Vattnet i huset stod på och läckte ut i fastigheten med resultatet att det frusit till is på både väggar och golv. Ett fönster stod öppet och en hel del av de saker som hade funnits i huset var borta.

Bland annat saknades en tv, en laptop, en spelkonsoll och handverktyg. Totalt uppskattas värdet på de stulna sakerna till 30 000 kronor. Hur mycket de skador som uppstått av det påslagna och fritt flödande vattnet uppgår till är oklart.

– Ägarna uppger att de har stängt av vattnet innan de åkte därifrån. Det är riktigt dåligt gjort av tjuvarna, säger David Redin,

I nuläget har inte polisen några uppgifter att gå vidare på gällande händelsen. Brottet ska alltså inträffat någon gång mellan 12 augusti och 30 november.

– Det här ska hänt på Vättaslingan i Hammarstrand och vi vill gärna ha in uppgifter utifall någon har sett eller hört något, säger David Redin, gruppchef vid Kriminalavdelningen vid polisen.

Tips och iakttagelser kan skickas in via polisens hemsida eller via telefon 114 14. Brottet rubriceras som inbrott, stöld och skadegörelse.