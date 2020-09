Tjuv kröp in genom fönster och rotade i tvättmaskin och torktumlare

Via ett öppet fönster har personen tagit sig in i bostaden och denne har sedan rotat runt. Bland annat finns spår av att inkräktaren varit och rotat i både hushållets tvättmaskin och torktumlare.

Enligt anmälan så har inget anmälts som stulet. Dock har det även tidigare anmälts ett inbrott i bostaden. Vid det tillfället så hade den okände gärningspersonen också tagit sig in via ett öppet fönster. Huruvida denna inbrottstjuv är samma gärningsperson som under måndagens inbrott eller om denne delar intresset för att rota runt bland tvättapparater är oklart.