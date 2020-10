Någon har under den senaste veckan mellan torsdag och under onsdagen denna vecka tagit sig in genom att klippa upp ett hänglås. Därefter har fyra hjul med vinterdäck och lättmetalfälgar stulits från platsen.

Värdet på det stulna godset uppgår till 27 500 kronor. Fälgarna ska vara av fabrikatet AEZ och vara på 20 tum. Polisen är väldigt intresserade av att få in tips kring händelsen. Du når dem på telefonnummer 114 14.