Tim ansvarar för att skyddsmateriel når sjukhuset – ”Otroligt frustrerande att vi har så dålig beredskap idag”

Tim Wiklund startade sin yrkesbana 1998 inom räddningstjänsten i Östersund som deltidsbrandman. Han gick därefter vidare till flyget som brandman, sen utbildade han sig först till undersköterska och därefter till sjuksköterska i ambulans för att börja arbeta inom ambulansen. De sista sju åren innan han bytte bana till administratör arbetade Tim Wiklund som sjuksköterska i ambulanshelikopter som utgår från Östersund. De oregelbundna arbetstiderna var en stor anledning till varför han bytte bana.

– Ambulanshelikoptern är ju en ganska extrem miljö och jag hade arbetat inom akutmiljön i nästan tjugo år. Det är ett fantastisk jobb men det innebär också mycket jobb helger och nätter. Det sliter otroligt på kroppen. För att få en normal vardag så bytte jag bana när möjligheten dök upp, säger Tim Wiklund.

Bakgrunden som sjuksköterska ute i fält innebär att Tim Wiklund har en stor förståelse för en verksamhet som han nu tar med sig in i sitt nya administrativa jobb.

- Det är väl det som är styrkan. Materiel som jag själv har använt i mitt tidigare jobb sitter jag nu och köper in, säger han.

Just nu ligger allt fokus på covid-19 och Tim Wiklunds arbetsuppgifter handlar om att köpa in förbrukningsmateriel som skyddskläder, visir, munskydd, andningsskydd och handskar till sjukvårdspersonalen på Östersunds sjukhus.

Regionen har fått ett stort antal skyddsmask 90 från räddningstjänsten i Östersund och Försvarsmakten och fler är på gång. Skyddsmasken används redan inom ambulanssjukvården men nu kommer den också att börja användas ute på avdelningarna. Att skyddsmask 90 redan finns på plats kommer att gör att inte lika många ansiktsskydd kommer att gå åt. Ansiktsskydd råder det en brist på i hela landet.

Hur ser läget ut för Region JH när det gäller skyddsutrustning?

– Det är så osäkert med leveranser just nu på vad vi får in. Men tack vare att vi fått in skyddsmask 90 kommer vårdpersonalen inte i samma utsträckning förbruka de ansiktsskydd som vi har brist på nu, säger han och berättar att den vårdpersonal som arbetar nere i svalget och i patienternas andningsvägar behöver prioriteras när det gäller skyddsmask 90.

Det rör personalen på infektion, lungavdelningen, som blir en speciell avdelning för covid -19, och IVA. Personalen på dessa avdelningar har därför utbildats i att använda skyddsmask 90.

– Nu ska vi också försöka få ut skyddsmasker till akuten innan påsk. Det kommer att resultera i att vi får ett bättre läge för övriga verksamheter. Men vi kommer att ha behov att mycket mer IVA-utrustning och förbrukningsmateriel som slangar till deras maskiner. Det sitter mina kollegor och jagar i dag, säger Tim Wiklund.

Förutom att köpa in skyddsutrustning ansvarar även Tim Wiklund för att regionens utbildningsfilm om hur skyddsmask 90 ska användas blir klar.

– Det vi kommer att få problem med initialt är att vi måste utbilda personalen i att använda skyddsmask 90. Vi gör just nu en utbildningsfilm här på regionen, säger han. Den väntades vara klar under onsdagen.

Hur skulle du beskriva läget nationellt när det gäller beredskapen för skyddsmateriel?

– Vi ser att vi har en stor brist och vi skulle ha behövt ett beredskapslager. Det är bara att titta på Finland nu när de öppnar upp. Det är otroligt frustrerande att vi som kanske har varit världsledande inom beredskap har så dålig beredskap i dag, säger Tim Wiklund och beskriver sitt och kollegornas jobb som ett väldigt "roddande" med att försöka få hem skyddsutrustning till avdelningarna.

- Vi behöver ju beställa varor så att sjukhuset fungerar. Vi var så sent efter Kina. När landet var helt nedstängt då försökte vi få tag på materiel eftersom mycket av vårt materiel kommer därifrån.

Gör bristen att det nu blir dyrare?

- Det vi har på avtal ska det inte vara dyrare men sen finns det en marknad utanför avtalen och där finns det ju en marknad som är väldigt dyr. Vi ska kolla företagen vi beställer av eftersom vi har en massa klassificeringar och krav som vi måste följa, säger Tim Wiklund.

Om situationen kräver står Tim Wiklund redo att tillfälligt gå in i ambulanshelikoptern och ambulanssjukvården igen. Förra veckan gick han tillsammans med ett trettiotal andra administratörer i regionen en endagsutbildning för att uppdatera sina kunskaper.

Henrik Wahlström, controller och verksamhetsutredare på regionstaben och den som ansvarar för just den administrativa personalstyrkan berättade tidigare i veckan i LT att gemensamt för de allra flesta bland den administrativa personalen var att de inte hade jobbat kliniskt på flera år och att de därför mer kommer att gå med och stötta med punktinsatser. De ska inte ses som ersättare av annan vårdpersonal. Men så är det inte i Tim Wiklunds fall.

– Jag kommer att jobba som ersättare till ordinarie personal. Det är klart att jag också kan komma att behöva stöttning eftersom det händer så mycket nytt nu men jag känner mig van i den miljön eftersom det bara var ett år sedan jag jobbade.

Vad var det som gjorde att du tackade ja?

– Är det så att jag kan användas på ett bättre sätt i den här situationen så ska jag arbeta med det. Alla behövs. Men just nu är det väldigt viktigt att skyddsmaskerna finns på plats.

Finns det någon ersättare för dig då?

- Jo, men de blir ju sjuka även där jag jobbar. Så problemet är detsamma inom administrationen som inom det kliniska arbetet på sjukhuset. Det är en väldigt rockad just nu, personal byter arbetsuppgifter med varandra och folk som behöver inskolas. Men jag tycker att alla försöker så gott det går att hjälpas åt och att det finns en förståelse för att alla uppgifter är viktiga, säger Tim Wiklund.