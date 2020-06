Tillfälliga lokaler för elever på Duveds skola under de två kommande läsåren

Det stora projektet med om- och nybyggnad av skolan och idrottshallen i Duved gör att skolverksamheten under byggtiden måste flytta till tillfälliga lokaler. Flytten är redan inledd och lagom till att eleverna kommer tillbaka till skolan i augusti ska allting vara färdigt att tas i bruk.

De tillfälliga lokalerna är belägna på olika platser i Duved. Föräldrar till barn i Duveds skola kommer under veckan 33 att få information via portalen Unikum om i vilka lokaler deras barn ska gå, enligt ett informationsutskick från kommunen. Utplaceringen av verksamheten där kommer vara under två läsår innan den nya skola är färdig till starten av höstterminen 2022.

Planeringen av flytten har pågått under stora delar av läsåret 2019/2020 och den fysiska flytten påbörjas i stor skala den 17 juni.