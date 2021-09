Thomas Wassbergs klar för ny tv-serie – ska överleva på öde ö

Thomas Wassberg hade en magisk karriär som skidåkare och plockade bland annat hem fyra OS-guld och tre VM-guld. Han är fortfarande engagerad i längdåkningen och är sedan snart fyra år ordförande i Åsarna IK.

På senare år har skidlegendaren även ställt upp i en rad tv-produktioner. 2009 var han en av deltagarna i Mästarnas mästare (slutade på fjärdeplats), 2016 plockade han hem tredjeplatsen i Let´s Dance och för ett par år sedan ställde han upp i Kanal 5:s produktion "Över Atlanten" där en rad kända personer seglade från Las Palmas till Saint-Martin i Västindien.

Nu är 65-åringen klar för ytterligare en tv-produktion. Denna gång heter serien The Island och bygger på förlagan "The island with Bear Grylls".

Under 14 dagar ska Wassberg tillsammans med sju andra kändisar överleva på en öde ö i Stilla havet där deltagarna själva behöver hitta vatten och mat. Inga elimineringstävlingar ingår utan tävlingsmomentet går ut på att gruppen ska överleva tillsammans utan några bekvämligheter.

Övriga deltagare är: Maria Montazami, Lisa Ajax, Klas Eriksson, Magdalena Graaf, Danyel Couet, Mikael Sandström och Alexandra Zazzi.

Programmet kommer att visas på Discovery+ och Kanal 5 men än finns inget datum för premiären.