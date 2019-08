The Hives är tillbaka och har det fortfarande

The Hives är tillbaka på Storsjöyran igen efter lite av ett uppehåll. Sångaren Howlin' Pelle Almqvist kommer rutinerat in på scenen och försöker initialt lite forcerat dra igång publiken med en gång. Med det är precis som han säger, att det är först efter en liten stund som som publiken är med, och det kan bero på den högt intensiva "Main offender" som får publiken på G.

Det känns som att bandet verkligen ger allt på scen ikväll, ibland försvinner sången lite men det gör inget för bandet är tight och håller alltid fokus. The Hives är dessutom lika snygga som de alltid varit och tillsammans lyfter de energin över torget.

Howlin' Almqvist bjuder mycket på sig själv, både med självdistans och humor. Han är i kontakt med publiken och crowdsurfar till och med. Även om the Hives "funnits i 2700 år", enligt sångaren själv, så känns det inte så efter en stund. De har fortfarande energin och rockar som om det vore år 2000. De nya låtarna är lite hårdare och "Good samaritan" är punkig och snabb medan "I'm alive" är lite hårdare men också mer spännande, mer modig där bandet tagit ut svängarna lite mer. Det är ett nytt sound för the Hives att utforska mer.

De snygga konstpauserna under spelningen ökar också förväntningarna och sångaren påpekar inte bara en gång hur bra de är ikväll och han har rätt. De överskrider förväntningarna och har fortfarande mycket kvar att ge. Hitsen "Hate to say I told you so" är fortfarande brilliant och "Tick tick boom" är en riktig favorit hos publiken. Avslutningen är underhållande med en improviserad klimax där alla ska vara med. Även om det ibland kan kännas som att the Hives nästan blivit för rutinerade så har de det fortfarande. Det är glädje för musiken på hög nivå. The Hives bjuder in sig själva till scenen nästa år igen och som det känns nu vore det en ära.

Recension

Betyg: 4

Artist: The Hives

Scen: Stortorget

Dag: Lördag