The Ark gör comeback – uppträder på Storsjöyran

The Ark kommer att spela på yranlördagen, direkt efter presidenttalet och avslutar därmed festivalen.

- De kommer göra en stor sommarturné och ett av stoppen blir alltså på Yran. Det känns jättespeciellt att de kommer hit. Yran har ju varit med redan från början av deras karriär, säger Andrea Wiktorsson, artistbokare på Storsjöyran.

Genom de år som gått sedan The Ark gjorde debut har bandet besökt Yran ett flertal gånger. Andrea Wiktorsson nämner alltifrån The Arks första spelning på yran år 2000, då som litet relativt okänt band som spelade på en av de minsta scenerna, till att ha växt och året efter komma tillbaka för att spela på Stortorgets scen. Under bandets avskedsturné 2011 var också Yran var ett av stoppen.

- Det betyder mycket för oss, det här är en kärleksförklaring till The Ark, säger hon.

Hits som “It Takes a Fool to Remain Sane”, ”Calleth You, Cometh I”, “One of Us is Gonna Die Young”, “The Worrying Kind”, “Breaking Up with God”, “Let Your Body Decide”, “Father of a Son” kan det alltså i sommar återigen bli möjligt att få höra live från Stortorgets scen.

Vad säger då bandet själva om sin återförening?

- Vi har aldrig ångrat att vi la ner, men vi har saknat varandra, saknat att hänga som band och att träffa den publik som gillar vår musik och som hängt med i vått och torrt. När nu 20-årsjubileet för debutskivan närmade sig kände vi att vi ville fira det med att stå tillsammans på scen igen för en sommar. Vi vill bjuda på en maxad show, den totala Ark-upplevelsen. Vi är så taggade och ser fram emot att få åka ut och möta den publik som vill höra oss, säger Ola Salo, Mikael Jepson, Martin Axén, Jens Andersson, Lasse Ljungberg och Sylvester Schlegel i ett pressmeddelande.

Storsjöyran i Östersund genomförs 31 juli-1 augusti. Klara artister sedan tidigare är Lars Winnerbäck, Magnus Uggla Iggy Azalea, Smith & Thell, Newkid, Gammal, Dree Low, Stefan Sundström, Snövit, Arif och Trespassing. Totalt kommer ett drygt 40-tal artister att uppträda under festivaldagarna.