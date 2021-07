Teknikland öppnar efter pandemin – världens första snöfordon en av nyheterna

Förra sommaren höll Teknikland stängt på grund av pandemin.

– Mycket av det som sker här sker med hjälp av volontärer som också är i riskgrupp, säger Rickard Wahlström, som är vd för Teknikland.

Museet drivs som ett dotterbolag till Jamtli i samarbete med flera föreningar. En av dem är Svensk flyghistorisk förening Jämtland/Härjedalen där Thomas Welander och Sten Sörenson är aktiva.

Stolt visar de runt i hangaren som rymmer en mängd olika flygplan.

– Det här var en militär flygplats som var aktiv mellan 1942 och 1952, säger Sten Sörensson.

En nyhet för i år är att en kopia av B5:a, ett bombflygplan, i naturlig storlek är under uppbyggnad. Sedan tidigare finns en mindre modell av flygplanet.

Besökarna på museet är ofta långväga, såväl sydafrikaner, tjecker som holländare har dykt upp här. Många av flygmaskinerna går att klättra in i och sitta i, vilket gör museet barnvänligt.

– Det är väldigt lite som är bakom rep, man får klämma och känna på det mesta, säger Rickard Wahlström.

Att svinga sig runt i en fallskärm eller vika pappersflygplan är populärt, liksom att stiga in i Viggen-simulatorn och ta sig en tur över länet.

– Det här är Sveriges officiella Viggen-museum, säger Thomas Welander.

Och det är inte bara barn som vill delta i utställningen. Legohörnan i huset mittemot har också fått bord och stolar i vuxenstorlek.

– De vuxna satt sönder de små stolarna, säger Rickard Wahlström.

Nu finns också världens första patenterade snöfordon på plats hos Teknikland – en nyhet för i år. Den svarta bilen med medar har en lång och intressant historia. Tvillingbröderna Johannes och Olof Löfström uppfann snöfordonet i början av 1920-talet och fick hjälp med finansiering av Andreas Eriksson i Boda, Lit. Uppfinningen patenterades i Sverige, Finland, Norge, Kanada och USA. Andreas Eriksson reste till USA och försökte sälja patentet till Henry Ford, men tackade nej till de 700000 kronor han erbjöds.

– Det är en jäkligt rolig pjäs, säger Rickard Wahlström.

Det var Folke Boogh, som tidigare drev skogs- och flottarmuseet i Laxviken, som hittade fordonet. År 1965 läste han om det i en tidning från 1920 och sökte rätt på det som fanns kvar av den ena av de två motorslädar som tillverkades. Den stod kvar i Boda. Han lyckades restaurera den med hjälp av ritningarna i patenthandlingarna. På Svenskt filmarkiv finns också en reklamfilm för släden. Bilen ser lite ut som en spindel där den elegant färdas fram över snödrivorna. Enligt reklamfilmen kör den obehindrat över två meter höga snödrivor och uppför de brantaste backar. En textruta i reklamfilmen berättar: ”I Fords hand skulle detta patent vara värt hundratals millioner”, vilket ger perspektiv på att man valde att tacka nej till erbjudandet om 700000 kronor.

– Om man är riktigt enträgen kan man söka reda på ett avsnitt av ”Extreme machines”, där Jeremy Clarkson som är med i Top Gear har varit och kört den här i Laxviken, säger Rickard Wahlström.

Strax bortom snöfordonet har lekmiljöer från Junibacken och Jan Lööfs bildvärld installerats.

Den tredje byggnaden, Garnisonen, sköts om av Militärmuseiföreningen där Lars Göran Jönsson är en av de aktiva.

– Här finns historien för garnisonen från början till slut och nu hoppas jag att vi får börja om igen, säger han.

I Garnisonen finns historierna om spionerna som fanns uppe vid gränsen under kriget, om hur en samisk renskötare räddade två brittiska piloter genom att gömma dem under renskinn och driva hjorden över gränsen från Norge in i Sverige. Här finns också berättelsen om Revolver-Harry, uppvuxen i Brunflo, som blev Sveriges förste doktor i ballistik och som bland mycket annat grundade det som idag heter Nationellt forensiskt centrum.

– Att inte han är mer omtalad kan jag inte begripa, säger Lars Göran Jönsson.