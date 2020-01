Taxan höjs när Krokom börjar hämta matavfall: ”En hel del investeringar behöver göras”

Krokoms kommun höjer taxan för renhållning och ställer om insamlingen av avfall till att även inkludera matavfall.

Det är ett regeringsbeslut om att landets hushåll ska erbjudas utsortering och insamling av matavfall senast vid utgången av 2020 som ligger till grund för omställningen.

Oscar Aspman, verksamhetschef på Vatten och renhållning på Krokoms kommun, arbetar för högtryck för att implementera de nya kraven i verksamheten men man kommer inte att hinna nå fram i tid med omställningen.

– Lagstiftningen säger att det ska vara infört den första januari 2021 och det kommer vi inte att klara, hur väl vi än vill. Vi hoppas att klara det till hösten 2021, säger Oscar Aspman.

Vad är det som tar sådan tid?

– Vi ska handla upp sopbilar, planera om körrutterna eftersom tömningen kommer att ta längre tid. Det kommer att bli dubbelt så många kärltömningar på varje rutt.

Matavfallet kommer, tillsammans med matavfall från de andra kommunerna i länet, att hamna på en ny rötanläggning i Östersund som ska stå färdig till slutet av 2023. En förstudie pågår sedan i somras för att reda ut förutsättningarna för det projektet.

Finns det något system för insamling av matavfall i kommunen i dagsläget?

– Nej, det enda som finns är privatpersoner som komposterar. Det är jättebra men det som gör den centrala behandlingen bättre är att man tillvaratar energin vid rötningen och kan producera biogas till exempel, säger Oscar Aspman.

Vad kommer att krävas från kommunen för att få det här att fungera?

– En hel del investeringar kommer att behöva göras. Sopbilarna kommer att behöva byggas om så att de får två separata fack precis som man har i Östersund. Sedan behövs separata kärl också. Varje kärl är billigt men när det bli 5 000 stycken så betyder det också en betydande investering. Kärlen ska också levereras ut i hela kommunen vilket är ett omfattande arbete.

Står inte respektive kund för kostnaden för de nya kärlen?

– Kommunen köper och levererar kärlen men vi kommer att ta tillbaka kostnaden via taxan. Varje kärl får även ett unikt nummer så vi vet vems tunnan är, så vi har ordning och reda på utrustningen.

Vart matavfallet ska någonstans fram till dess att rötanläggningen i Östersund är färdig är inte klart ännu.

– Under en övergångsperiod måste vi skicka det lite längre. Sannolikt blir det till Gävle för då kommer vi att kunna samköra med andra kommuner, säger Oscar Aspman.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt senaste sammanträda att klubba igenom en höjning av taxan från och med 1 maj. Nästa steg blir för kommunfullmäktige att besluta om den höjda avgiften.

– En nya taxa och nya föreskrifter krävs för att vi ska kunna genomföra det här. Det kommer att behöva göras en omkonstruktion av taxan. Beslut om matavfallsinsamlingen kommer inte att tas förrän till hösten.

Nu ska en massiv informationskampanj riktad till kommunmedborgarna sjösättas.

– Alla måste veta varför vi gör det här och hur man ska göra som privatperson för att det ska fungera bra. Vi kommer till exempel att gå över till papperspåsar för att de tas emot bättre i biogasanläggningarna. Det kommer även Östersund att göra. Dessa kommer att behöva hanteras på rätt sätt för att hålla, säger Oscar Aspman.

– Det är över huvud taget extremt viktigt med acceptans, förståelse och vilja från medborgarnas sida, annars blir det inte bra oavsett vad vi gör.

Idag betalar ett normalhushåll 1300 kronor per år i renhållningstaxa.

Under de kommande två åren kommer investeringar på omkring 40 miljoner kronor kopplade till renhållningsverksamheten att göras. Ökade driftskostnader tillkommer. Förslaget är att renhållningstaxan höjs med 125 kronor per år under 2020 och 2021. Sedan kommer taxan att höjas årligen ända fram till 2035.

– Det är ett ganska intrikat system, så det är lite att tugga på, men det ska bli en väldigt rolig utmaning att få till det här på ett bra sätt, tycker jag personligen, säger Oscar Aspman.