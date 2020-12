System för landning i dimma på Frösön försenat – skulle vara klart i januari

Landningssystemet är av en modell som inom luftfarten kallas för Cat3B och innebär att flygplanen kan landa även i extremt dålig sikt. Begränsningarna för systemet är att det krävs 50 meter horisontell sikt, vilket gör det möjligt att landa även i det som meteorologerna definierar som tät dimma.

Den totala investeringen för det nya landnings- och banljussystemet beräknas bli 75 miljoner kronor. Av dessa samfinansieras 68 miljoner kronor av Swedavia (31 miljoner), Region JH (27,2 miljoner), Östersunds kommun (7 miljoner), Åre kommun (2 miljoner) och Krokoms kommun (1 miljoner).

Men systemet är försenat på grund av leveransproblem från en av tillverkarna i Italien. Orsaken är de problem som pandemin lett till. Nu är det oklart när systemet kan komma i drift.

– Vi har haft ett styrgruppsmöte så sent som måndags, säger Peter Fahlén, flygplatschef på Åre-Östersund flygplats. Vi har en dialog med leverantören men har inte kunnat få någon ny tidsplan. Det var ju tänkt att vi skulle kunna driftsätta systemet i januari. Men just nu har vi en förskjutning där vi inte har något nytt datum.

Det är ofta i skiftet mellan höst och vinter som siktproblem runt flygplatsen på Frösön uppstår. Kall luft över en relativt varm Storsjön leder till att omgivningarna sveps in i dimma. Men problemen med dålig sikt har blivit vanligare andra delar av året.

– Vi har sett att vi med alltmer skiftande väder får siktproblem med dimma under andra delar av året än tidigare, säger Peter Fahlén. Det uppstår under både vintern och numer även under vårvintern. Nyckfullheten i vädret med temperaturer som stiger och sjunker i samband med snö och fukt skapar dimma. Så därför så skulle jag säga att systemet kommer bli ett jätteviktigt komplement för oss under stora delar av vinterhalvåret.