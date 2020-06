Synskadan stoppade inte Mary-Anne från VM- och OS-medaljerna

När LT besöker ute på altanen Mary-Anne i hennes hem i Kougsta, berättar hon om en imponerande idrottskarriär, men också hur hon i ungdomen drabbades av ögon-sjukdomen Retinitis Pigmentosa, som gjorde att hon senare blev blind. För drygt ett år sedan drabbades hon också av en stroke som under en tid förändrade hennes tillvaro väsentligt.

– Ja, det har varit ett jobbigt år. Jag kände en morgon att något var fel och vi åkte till sjukhuset. Efter röntgen visade det sig att jag haft en stroke. Jag var helt kraftlös och orkade kanske gå hundra meter under en dag.

Förmodligen har Mariannes idrottsförflutna varit till stor hjälp när det gäller rehabiliteringen efter stroken.

– Jag ökade successivt promenaderna och nu går jag sträckor på fyra, fem kilometer, flera gånger i veckan.

Mary-Anne föddes i Tandsbyn, men kom redan som barn till Kougsta.

– Mina föräldrar köpte gården som vi bor på och 1976 köpte vi en avstyckning från den gården.

Förutom arbetet hemma på gården arbetade Mary-Anne under en tid som hembiträde och vid bageriet i Kluk.

Idrotten kom in rätt sent i Mary-Annes liv. Hon tappade successivt synen under tonåren och hade inga tankar på att det skulle gå att idrotta utan att se.

– Jag åkte min första tävling 1964, när jag var 28 år. En tävling i Jänsmässholmen.

En av ledarna var Åke Jönsson, som senare blev chef för längdlandslaget.

– Det var fantastiskt roligt när Åke var med som ledare. Han var både duktig och hittade alltid på en massa roliga upptåg.

Systemet med ledsagare var inte helt givet i början när Mary-Anne deltog i tävlingar och på träningsläger.

– Det vanliga var att ledarna var utplacerade efter banan och varnade oss för backar och andra besvärligheter. Men det hände att åkarna kolliderade med varandra så det ändrades till att varje åkare fick ha en egen ledsagare.

Mary-Anne uppskattade förändringen, men kanske av en något udda anledning.

– Jag ville ha ledsagaren nära framför mig och räknade med att om den personen var duktig, så fick jag hjälp med farthållningen, säger hon skrattande.

Mary-Anne återkommer då och då till personer som betytt mycket för henne och för alla framgångar som hon nått.

– Den som fick mig att börja tävla, först i längdåkning och sedan i olika friidrottsgrenar var Gösta Gärdin. Han var själv oerhört framgångsrik skidåkare och var en eldsjäl för att många skulle börja att träna och tävla bland oss synskadade.

Hon nämner också sin man Vidars stora intresse för att hon skulle träna och tävla.

– Vi hade samma intresse så han följde mig i stort sett varje dag på träningsrundorna. Han jobbade som bagare och startade tidigt på morgnarna och kunde därför hjälpa mig med träning på eftermiddagarna.

När hon pratar om olika ledsagare som hon haft genom åren, nämner hon två stycken lite extra.

– Det är givetvis Åke Jönsson, men också Halgeir Brenden, som tog guld för Norge vid OS i Oslo 1952 och i Cortina 1956.

År 1976 arrangerades OS för synskadade för första gången. Det gick i Örnsköldsvik och Mary-Ann var en av deltagarna, och fick framgångar direkt.

– Jag tog brons på både fem och tio kilometer men konkurrensen i svenska laget var stenhård, så jag fick inte åka i stafettlaget.

I stafettlaget ingick två synskadade och två blinda och jag var nummer tre bland de blinda.

Efter den framgången kom medaljerna i en strid ström.

– Ja, 1980 blev det på nytt två brons på fem och tio kilometer och då fick jag även köra stafetten, där det blev en guldmedalj.

Vid VM i Schweiz två år senare blev det tre nya medaljer. Guld i stafett, silver på fem kilometer och brons på tio kilometer och 1984 vid OS i Innsbruck blev det en bronsmedalj.

– Eftersom jag hade tränat mindre, så fick jag vara glad för en medalj.

När det gäller övriga tävlingar så har Mary-Anne svårt att hålla isär alla framgångar.

– Jag har inte riktigt koll på hur många medaljer jag har inom landet. Men några saker är jag extra stolt över och det är att jag har åkt Haldo Hanssons minne tio gånger och jag har som enda synskadad klarat av ”Jämtorsken.”

Jämtorsken var under några år en jämtländsk motsvarighet till en ”Svensk klassiker.” Den bestod av Haldo Hanssons minne på skidor, Storsjön runt på cykel, och Haldo Hanssons terränglopp i löpning.

Ridderrennet i Norge nämner hon också som en av många höjdpunkter. Det är en tvåmilatävling över fjället, som går i samma område som där Birkebeinerrennet går.

– Där startade jag tio gånger och det blev flera segrar och flera andra platser.

Under sommaren tävlade hon flitigt i många olika friidrottsgrenar, men hävdar att hon inte var särskilt duktig. När hon ska förklara varför hon tagit så många medaljer så svarar hon skrattande.

– Det var bara för att alla andra var ännu sämre.

En gren som hon tyckte var rolig och där hon blev nordisk mästare var slungboll.

– Det var jätteroligt med slungboll och när jag vann Nordiska Mästerskapen kastade jag 28,13 meter, som också är mitt personliga rekord.

Hon återkommer till cykel.

– Jag åkte tandemcykel, tillsammans med Vidar och det var fantastiskt roligt. Det blev Jämthjulingen tio gånger och Storsjön runt tre gånger. Dessutom tränade vi cykel ofta under sommaren och gjorde turer på mellan fyra och fem mil.

När hon summerar sin imponerande karriär så betonar hon tydligt, att det inte bara är segrar och medaljer som är viktigt.

– Det är lika mycket alla upplevelser vid sidan av idrotten. Gemenskapen vid tävlingar och träningsläger och på alla resor som jag fått göra genom idrotten.

Hon tycker också att det varit roligt att träffa många av kungligheterna från både Sverige och Norge, som ofta varit prisutdelare på stora tävlingar men också i övrigt intresserat sig för deras idrott.

Träningsmässigt tycker hon att hon varit privilegierad som bott i Kougsta.

– Vi har ett fint elljusspår här och också i Kluk, några kilometer härifrån. Dessutom har vi åkt mycket skidor på sjön och kört backträning i den här långa backen som går från huset till sjön.

När Mary-Anne inte tränat och tävlat har hon tidigare stickat och läst mycket.

– Jag lärde mig punktskrift som jag har haft stor nytta av. Dessutom kände jag mig tvingad att lära mig engelska och lite spanska. Eftersom jag inte kunde kommunicera med kroppsspråket när jag var utomlands, så lärde jag mig själv.

Nu är fokus på att förbättra konditionen ytterligare efter stroken och givetvis att snart få umgås med barn, barnbarn och barnbarnsbarn igen.