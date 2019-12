Sveriges missbedömning gav bottennapp: ”Det värsta jag åkt i”

Flera av de svenska herrarna startade sent i startlistan under onsdagens distans. Sverige hade på förhand räknat med att spåren skulle frysa till något efter plusgrader och de regn som drog in under tisdagen.

– Vi "gamblade" lite i dag och trodde att det skulle bli kallare än vad det var. Vi tänkte att det skulle gå lite snabbare men så var det inte i dag. Vi drog nitlotten. Det är inte så mycket att göra åt. Jag tror att alla fått känna på det här i dag och det är ingen som haft det lätt, säger Ponsiluoma.

Spåren var i stället alldeles porösa och lösa vilket försvårade det för åkarna.

– Det var extremt tungt och bland de värsta förhållanden jag åkt i. Det var bara att tänka: kliv, kliv, överlev. Det är inget före som passar mig. Jag är lite mer för hårda och stabila fören. Det var verkligen bara att kriga på där ute. Det är nog det värsta jag åkt i , tillsammans med Idre förra året, på SM. Det är delad förstaplats, säger Ponsiluoma.

Varken skyttet eller åkningen var hundraprocentig för Ponsiluoma som sköt fyra bom. Det var främst de tuffa förhållandena ute i skidspåret som ställde till det.

– Jag fick inte slappna av någon gång, man måste vara på spänn hela tiden. Utför är nästan jobbigare än uppför, eftersom skidorna bara hoppar åt alla håll. Det går väldigt fort så man försöker bara stå på benen utför. I dag längtade jag till kallare förhållanden, säger han.

Sebastian Samuelsson blev bäste svensk på en 22:a plats.

– Det var tungt i dag och en riktigt konstig tävling. Jag har aldrig varit med om så dåliga förhållanden. Jag krigade det jag hade, men det blev konstigt. Det är inte så här vi brukar åka skidor, säger han.

Vad säger du om ditt utgångsläge?

– Tanken var att det skulle bli minusgrader och då hade det gått fortare, då hade vi varit genier. Nu blev det inte det väder som meteorologerna trodde och då blev det så här. Samtidigt har alla haft det väldigt tufft. Jag tror inte det hade varit en jättestor påverkan, även om jag gärna hade haft ett tidigare startnummer så här i efterhand, säger han.

Samuelsson öppnade med två bom i ligg, men de resterande tre skjutningarna var felfria.

– Det är klart att det är en dålig start, det är surt. Samtidigt vet jag med två bom att man normalt kan vara topp-tio. Jag försökte kriga på det jag hade men det blir konstigt i såna här förhållanden, säger han.