Tog cupguld med ÖFK – så gick det för hjältarna som lämnade klubben

På förhand nederlagstippade. Ändå gjorde de få trodde var möjligt, ja kanske bara de själva.

ÖFK:s cupguld var inte bara en historisk första titel för klubben utan gav också en språngbräda ut i Europa. Resten av det är historia.

Men det är bara ett fåtal spelare kvar från det guldlag som ÖFK ställde upp med. Majoriteten har försvunnit sedan 4–1-vinsten hemma på Jämtkraft arena 13 april 2017. Vad hände med de som inte är kvar? Vi har svaret – på samtliga spelare som var med eller satt på bänken.

Startelva

Aly Keita, målvakt (kvar i klubben)

Får snart börja räknas som trotjänare. Går in på sin femte säsong i klubben och har därför hunnit med det mesta under "resan". Var ändå stundtals petad mellan stolparna under fjolåret när Andreas Andersson fick chansen. Blir det ännu en målvaktsduell i år med nyförvärvet Sixten Mohlin?

Sam Mensiro, back (kvar i klubben)

Hade ett stökigt fjolår där han varvade mellan att vara utanför matchtruppen, på bänken och i startelvan. Hade som höjdpunkt att avgöra det dramatiska mötet med Sirius på tilläggstid.

Tom Pettersson, back (kvar i klubben)

Lagkapten, försvarsjätte – och eftertraktad. Jodå, Tom Pettersson har varit gjuten i elvan sista åren men också varit föremål för intresse från andra klubbar. IFK Göteborg har uppgetts vela ha tillbaka sin förre back, men fått nobben av ÖFK.

Douglas Bergqvist, back (kvar i klubben)

Har fått alternera i backlinjen beroende på behov och uppställning. Har gjort sig känd som "tuffing" och stundtals brottats med skador.

Dennis Widgren, back (Hammarby)

Kontraktet med ÖFK löpte ut efter 2018. Då började flera klubbar visa ett stort intresse för Widgren – och en strid om backens intresse. Häcken, hammarby, ÖFK tillbaka till Häcken. Slutligen Hamnade valet på Hammarby, fyra i 2018 års allsvenska.

Hosam Aiesh, mittfältare (kvar i klubben)

Fick sitt stora genombrott gångna säsongen. Belönades med landslagsplats. Och med de två kombinationerna följde det med det ett massivt intresse, från bland annat ryska storklubben Krasnodar och Gent. Han själv ville i väg i januari, men ÖFK ville behålla sin stjärna som trots allt hade tid kvar på sitt kontrakt. Det slutade med att Aiesh förlängde med ÖFK.

Curtis Edwards, mittfältare (kvar i klubben)

Varit gjuten i flera olika roller. Spelade nästan samtliga minuter i allsvenskan 2018, oavsett var det behövdes.

Brwa Nouri, mittfältare (Bali, Indonesien)

Hade redan varit inblandad i en infekterad övergång till Djurgården inför säsongen 2017 som slutade med att DIF rev uppgörelsen. När han väl lämnade ÖFK var det för Bali United i Indonesien 2018. Hade en speciell inledning på sin flytt. Var med om två jordbävningar och ett vulkanutbrott(!). På planen har kanske det enorma genombrottet fått vänta i Bali United. Laget avslutade säsongen innan årsskiftet med en 2–0-förlust mot topplaget Bhayangkara FC. Det innebar att Bali placerade sig på en elfteplats i sluttabellen.

Ken Sema, mittfältare (Watford, England)

Har varit in och ut ur startelvan i Watford sedan han anslöt i somras. Men på slutet fått mer och mer förtroende från managern Javi Garcia. Stått för ett mål och två assist i Premier League. Ett mål och en assist mot Bournemouth i början på februari och en assist mot Cardiff i mitten på december. Slog dessutom till med en assist mot Woking i FA-cupen i januari. Hade hoppats på en VM-plats till sommaren, men petades av förbundskaptenen Janne Andersson.

Alhaji Gero, anfallare (klubblös)

Försvann under sommaren 2018 till iranska Esteghlal, men försvann därifrån nästan lika snabbt. Gjorde endast två poäng under under den delen av säsongen han tillhörde Östersund. I Iran åkte han mest in och ut ur startelvan. Dök sedan upp i Sverige under vintern för att hålla igång med sin förra klubb Öster. Har därefter inte gjort klart med någon ny klubb.

Saman Ghoddos, anfallare (Amiens, Frankrike)

Fick stort förtroende redan från start i sin nya franska klubb Amiens. Var med redan från Ligue 1-starten efter att ha lämnat Östersund under sommarfönstret. Ingen dundersuccé, men visst har han hunnit göra avtryck. Sju poäng fördelat på tre mål och fyra assist på 17 spelade matcher i ligan. Amiens dock farligt nära nedflyttning. Ligger på 16:e plats i tabellen med 20 lag.

Avbytare:

Andreas Andersson, målvakt (Dalkurd)

Var indragen i en målvaktskamp om förstaslipsen med Aly Keita. Det slutade nog med att Keita tog hem den. När så Sixten Mohlin värvades inför säsongen 2019 hade ÖFK helt plötsligt fyra målvakter i truppen. Sökte sig därför bort och fann superettalaget Dalkurd i slutet på januari.

Sotirios "Sotte" Papagiannopoulos, back (FC Köpenhamn)

Utlandsflytten har varit tuff för "Sotte" – som ju ansågs vara en av allsvenskans bästa mittbackar. Sedan han lämnade för danska storklubben FC Köpenhamn under sommaren 2018 har det bara blivit sex matcher från start i den danska högstaliga. Har trots det fått förtroende i landslaget, nu senast under januariturnén.

Darijan Bojanic, mittfältare (Hammarby)

Var egentligen bara i klubben under vårdelen av säsongen 2017, på lång från Helsingborg. Men det räcker ju för att hinna vinna cupen. Var gjuten nyckelspelare i Helsingborg förra säsongen när klubben tog klivet upp i allsvenskan igen. När kontraktet med Skåneklubben löpte ut var Hammarby främsta intressenter och lyckades knyta till sig den offensive mittfältaren.

Jamie Hopcutt, anfallare (kvar i klubben)

Fått nöja sig med att användas som rotationsspelare. Men spelat i 46 av 60 allsvenska matcher, antingen från start eller tack vare inhopp. Fem mål den gångna säsongen.

Johan Bertilsson, mittfältare (Örebro SK)

Lämnade först för Dalkurd bara dagar innan den allsvenska premiären 2018. Men där fick han knappt spela. Det blev bara ett halvår där innan han tog klivet till Örebro SK. Där har han fått betydligt mer utrymme på planen. Men endast två poäng, ett mål mot GIF Sundsvall och ett mot Norrköping.

Bobo Sollander, back (slutat)

Mr. ÖFK la skorna på hyllan efter guldsäsongen 2017. Har fortsatt att vara med i klubben, både som lagledare och på säljavdelningen.

Tim Björkström, back (Sirius)

Var på lån från Djurgården säsongen 2017. Men fick inte särskilt mycket speltid. Endast sex matcher från start innan lånet avslutades efter säsongen. Spelade säsongen 2018 för det hårt skadedrabbade Sirius och missade endast sex matcher i allsvenskan.

Tränare

Graham Potter (Swansea)

Den främste tränaren ÖFK någonsin haft lämnade under sommaren 2018 för engelska Championship-klubben Swansea. Då hade det ryktats en längre tid. Skrev ett känslofyllt öppet brev efter att flytten var klar där han tackade klubben, staden och klubbens förre ordförande Daniel Kindberg. Swansea placerar sig just nu på en mittenplacering i tabellen, men inte utan turbulens. I början på februari meddelade klubbens ordförande Huw Jenkins att han avgår från sin post. Det till följd av protester från supportrar.