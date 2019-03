Busschauffören om dödsolyckan i Sveg: ”Jag drar i ratten så mycket som möjligt uppåt, sen svartnade det”

Tre skolbarn miste livet när en buss välte vid Siksjön i Sveg 2 april 2017. Rättegången är nu inne på sin femte dag och de berörda får för första gången höra busschauffören berätta sin version om hur olyckan gick till rapporterar Borås Tidning.

– Jag drar i ratten så mycket som möjligt uppåt, sen svartnade det. Sen kommer jag inte ihåg någonting innan jag hängde i bältet, säger han enligt tidningen.

Busschauffören är åtalad misstänkt för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Det misstänks att chauffören ska ha somnat något han nekar bestämt under rättegången enligt P4 Sjuhärad.

Haverikommissionens utredning har visat att det inte förekom några brister på vare sig buss eller väg.

– Godtar du brottsplatsundersökningen som säger att det inte fanns några tjälskott precis vid olycksplatsen? frågar Målsägandebiträdet Linn Scholander under rättegången i Borås.

– Ja, det kan jag godta, säger chauffören enligt Borås Tidning.

Han fick sitt busskörkort 1983 och uppger under rättegången att han kört samma busstyp flera gånger. Att han gjort liknande resor, både till alperna och andra fjäll men aldrig tidigare till Klövsjö vilket var målet på resan.

– Det var ju en dubbeldäckare, det är inte alla som vill köra eller klarar av det, svarar han på frågan om varför han fick förfrågan enligt P4 Sjuhärad.

Han var positiv till uppdraget och såg till att vila under lördagen innan avfärd berättar han under rättegången. Chauffören ska endast ha druckit vatten och inte ätit något under redan. På frågor om det uppger han att han inte brukar äta på nätterna och inte hade något behov av att äta.

Enligt sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt som kallats in som sakkunnig menar att en kopp kaffe hade haft stor effekt på tröttheten men att man kan bli tröttare om man äter för mycket.

Föraren hävdar bestämt att han inte var trött och förnekar att det svartnade till på grund av att han somnat. Att föraren inte ska ha varit trött någon gång under körningen bedömer forskaren som osannolikt.

– Det är ytterst ovanligt, extremt ovanligt, säger Torbjörn Åkerstedt enligt Borås Tidning.

Förarens sömnighet ska ha mätts till 7,2 på en niogradig skala. Forskaren menar att risken att somna ökar exponentiellt efter sju. Nivå sju innebär en svår sömnighet men den stora risken att somna inträffar efter åtta.

På frågan om en smal väg kan ha påverkat förarens trötthet rapporterar P4 Sjuhärad att forskaren svarat ja. En smal väg skulle göra föraren mindre trött.

Rättegången pågår fram till 5 april och nästa rättegångsdag är 25 mars. Då väntar förhör med sakkunniga tekniker och en annan busschaufför.