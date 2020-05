Svar på insändare – Calle Hedman: ”En av de bästa etableringarna i vår stadskärna på väldigt länge”

Jag kan förstå Rons reaktion när han läser om etableringen i stadskärnan av det nya paketombudet, Pick-pack-post: Va?! Ska Diös aktivt stötta ”fienden” (e-handeln) och riskera att fler butiker får kasta in handduken?

Men detta är så långt ifrån sanningen som det går att komma. Hela Diös affärsidé är att fokusera på fastigheter i just stadskärnor. Att då tro att dom väljer att etablera en verksamhet i stadskärnan som skulle leda till att deras befintliga hyresgäster måste ”kasta in handduken” är bara befängt.

Sanningen är att just etableringen av Pick-pack-post kan vara en av de bästa i vår stadskärna på väldigt länge. Dessa moderna paketutlämnings-hubar fungerar som en bro mellan fysisk handel och e-handel och att ha den centralt placerad stärker stadskärnan som handelsplats. Ca 300 paket väntas kunna lämnas ut varje dag - det innebär ett ökat flöde av människor till stadskärnan på ca 120-150 000 personer per år. När dessa personer ändå är på plats i stadskärnan så kommer en hel del av dem även att passa på att handla andra saker i våra fysiska butiker, äta på restaurangerna, lämna in mobilen på lagning och kanske gå på bio.

Att tro att vi kan stoppa e-handeln är helt fel väg att gå. Vi människor kommer alltid att leta efter den enklaste vägen att göra våra inköp. Nu är vi mitt inne i nästa stora skifte av köpbeteende då e-handeln ger oss helt nya möjligheter att inte ens behöva kliva ur soffan för att beställa det vi vill ha.

De företag som tar sig igenom den coronakris vi är mitt uppe i och som kommer bli framgångsrika på sikt kommer vara de som slutar se sig själv som ”bara” en fysisk butik eller ett ”e-handelsföretag”. Utan istället ser till vad kunden vill ha och hur kunden vill få det levererat oavsett om det är via ett köp i butiken, hämta ut produkten hos ombud på vägen hem från jobbet eller få den levererad hela vägen hem till dörren.

Calle Hedman, Centrumutvecklare på Destination Östersund

