Svag krona ger länet mer pengar i EU-stöd

För andra pro rad ökar valutaeffekterna de utbetalningar som görs från EU rapporterar P4 Västernorrland. 2019 var ökningen ungefär en halv miljard kronor och under 2020 beräknas den bli en dryg miljard kronor högre än förra året.

Tillväxtverket får 843 miljoner kronor extra och landets fyra nordligaste län får 331 miljoner kronor av kakan. Jordbruksverket får också 300 miljoner kronor mer att fördela under det så kallade gårdsstödet.

Grunden till de ökade utbetalningarna är att kronan försvagats gentemot euron under året som gått. Den växelkurs som EU använder som beräkningsgrund har således höjts från 8,39 kronor per euro till 9,30 kronor per euro. Kronan har försvagats mot euron med drygt 20 procent sedan 2013. Orsaken till detta tillskrivs främst den expansiva penningpolitik som förts av Riksbanken med negativa räntelägen under en stor del av den gångna perioden.

Den stödregion som Jämtlands län delar med Västernorrlands län får 139 miljoner kronor extra på grund av den svagare kronan. Dessa pengar fördelas av Tillväxtverket att använda i olika projekt. Av dessa används lejonparten, drygt 130 miljoner kronor till investeringar i olika projekt medans resterande används till driften av myndighetens verksamhet.

– Vi har ju känt till det här ett tag och har redan börjat att investera de här pengarna i nya projektbeslut, säger John Wallon, enhetschef för regional tillväxt norra Sverige på Tillväxtverket. Det blev däremot lite hårt tryck i systemet när vi skulle hantera var pengarna skulle användas och gå ut med information men vi har kommit över den puckeln nu. I december hade vi beslutsmöten så nu ligger vi på en beslutsgrad på 90 procent. Projekten får pågå fram till början av 2023 och pengarna kommer att gå åt. Man gjorde en liknande uppräkning inför den förra sjuåriga programperioden.