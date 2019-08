Supervändning gav Ope IF säsongens första vinst – tränare Peter Wikner: "Välbehövligt för laget och hela klubben"

Efter en brokig vårsäsong ser det nu ljusare ut för Ope IF som under lördagen tog sin första seger för säsongen när de vände ett 1–3 underläge och vann med 4–3 mot Älgarna IF.

– Välbehövligt för laget och hela klubben. Det känns som vi har gjort det tillsammans, säger en av de tre tränarna Peter Wikner.