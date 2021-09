Sundsjö ny serieledare efter seger mot Ås IF

Sundsjö slog Ås IF borta med 2-1 (1-0) och är ny serieledare i division 5 Jämtland/Härjedalen herr i fotboll efter sju spelade matcher, två poäng före Berg. Berg har dock en match mindre spelad. Ås IF ligger på fjärde plats i tabellen.

Segern var Sundsjös sjätte på de senaste sju matcherna.

Sundsjö tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Jesper Proos Grip. Direkt efter pausen gjorde Jesper Proos Grip mål åter igen och ökade lagets ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jocky Kyabalema träff och reducerade åt Ås IF. Men mer än så orkade Ås IF inte med.

Ås IF tar sig an Åre Slalom i nästa match borta lördag 18 september 16.00. Sundsjö möter samma dag 13.00 Frösö IF hemma.