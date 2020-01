Succéstart för Duvedstalangen – säkrat två medaljer i ungdoms–OS

Märta Rosenberg är en av längdåkarna för att representera Sverige under pågående ungdoms-OS i Schweiziska Lausanne. Hon har haft en fin start på säsongen på hemmaplan i Sverige men imponerade direkt under första tävlingsdagen under mästerskapet.

Under lördagen säkrade hon silvret i längdskicrosstävlingen segrade gjorde schweiziskan Siri Wigger och trea blev landskapskamraten till Rosenberg, Tove Ericsson som är hemmahörande i Sundsvall tävlandes för Stockviks SF.

Rosenberg följde upp gårdagens framgång med ännu en medalj under söndagens sprint när hon säkrade bronset, knappt tre sekunder bakom segraren Siri Wigger, Schweiz, och 1,47 efter norskan Anna Heggen.

En tävlingsdag av mästerskapet återstår när fem kilometer i klassisk stil står på schemat redan på tisdag.