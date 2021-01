Succédebuten gav EM-biljett – nu siktar junioren från Östersund högre

Under onsdagen startar skidskytte-EM i Duszniki-Zdrój, Polen. Med i truppen finns flera rutinerade åkare, men för Biathlon Östersunds junior Ella Halvarsson blir det ytterligare en debut.

Efter sin starka debut i IBU-cupen tilldelades hon en plats till EM.

– Jag hade inte riktigt räknat med att jag skulle åka innan vi åkte på IBU. Sedan kände jag under tävlingarna att jag kanske har chansen ändå, säger Halvarsson.

Inför IBU-cupen hade hon inga resultatmål men levererade direkt starka prestationer. Hon inledde med en åttondeplats i sprinten och lyckades som bäst någon dag senare med en femteplats i sprint.

– Det gick långt över förväntan. Det var inte alls vad jag hade räknat. Det var jätteinspirerande känna att det jag gjort i sommar faktiskt funkar och att våga lita på det också. Bara jag gör min grej blir det bra, man behöver inte överprestera för att det ska bli ett bra lopp, säger hon.

Hon lyfter skyttet som sin starka sida och det var också det som funkade bäst under debuten i IBU-cupen.

– Jag är jättenöjd med mitt skytte. Jag har kunnat hålla fokus. Det har bara funkat och jag har inte behövt tänka så mycket, säger hon.

Konkurrensen kommer att bli hård, men hon har trots det höjt ribban.

– Jag känner att jag har möjlighet om jag skjuter bra och har en bra åkdag att i alla fall vara bland topp-20, topp-15 och kanske topp-1o, men man vet aldrig, säger Halvarsson.

Med finns också rutinerade Elisabeth ”Bettan” Högberg som vann EM-sprinten i Minsk i fjol. Hon ser med förväntan fram emot årets mästerskap och hoppas försvara guldet från i fjol.

– Det är klart att det är ett mål. Sen tror jag att det är fler som skickar världscupåkare i år än i fjol, så det kommer bli ett tufft startfält. Men jag ser fram emot det och hoppas jag kan vara med och slåss om medaljer i alla fall, säger Högberg.

Resultaten för ”Bettan” har varit något varierande under säsongen där ett rejält bottennapp kom under världscuptävlingarna i Antholz förra veckan med åtta bom och en 84:e plats. Dessförinnan kommer hon från en av säsongens bästa tävlingshelger med individuella placeringarna 9 och 15 under IBU-cupen i Arber.

– Egentligen har väl åkformen varit ganska bra hela säsongen. Det är ju skyttet som har varit sämre, men jag tycker att det känts bra på träning.

Och senaste ”plumpen” i Antholz är inget som kommer påverka 34-åringen under EM.

– Nej det kommer det inte. Det är mer om man inte har någon bra känsla under träning heller, men nu är det inget jag har kvar i bakhuvudet längre. Jag känner mig trygg inför i morgon.

Torstein Stenersen, precis som ”Bettan” tävlande för Östersund Biathlon, upplever också att formen är på uppåtgående, även om inte heller han hade någon lyckad dag under helgens världscuptävlingar i Antholz.

– Jag vet ju vad jag har inne och jag vet vad jag kan, så jag har ändå ett mål om att komma hem med en medalj, säger han.

Tävlingsprogram:

Onsdag 10.30 - Damer, distans 15 km

Onsdag 14.15 - Herrar, distans 20 km

Fredag 10.30 - Damer, sprint 7,5 km

Fredag 14.00 - Herrar, sprint 10 km

Lördag 10.30 - Damer, jaktstart 10 km

Lördag 13.00 - Herrar, jaktstart 12,5 km

Söndag 10.30 - Singelmixstafett

Söndag 13.00 – Mixstafett