Succé för ”Musikkväll på kalfjäll” – men vädrets makter utmanade bandet Amason

Det är en annorlunda typ av liftkö som möter besökarna i Hamra; snö och skidåkare är utbytta mot brassestolar och bara ben. På toppen står en scen uppställd med milsvida vyer bakom sig. Publiken får slå sig ned i den kuperade terrängen på filtar och fällbara stolar. En av konsertens trygghetsvärdar, Karin Jonasson, förklarar att det är många turister som hittat hit denna kväll.

– Det är roligt att så många tagit sig hit. Jag är positivt överraskad, säger hon som själv är bosatt i Tänndalen.

Några besökare som inte behövt resa så långt är familjen Fjaervoll från Klövsjö. De har tagit plats i dvärgbjörksriset i väntan på Amason som är ett av deras favoritband.

– Att ha en konsert på ett fjäll är ett sådant klockrent koncept. Vi hoppas att det blir en tradition, säger Erik Fjaervoll.

– Vi har längtat. Det är den första konserten på länge, säger Anna Fjaervoll.

Och visst märks det att många sett fram emot att få uppleva levande musik igen. Vinden friskar i när bandet till slut kommer ut på scen men publiken drar på medhavda extralager och applåderar varmt.

– Det blåser så mycket att man knappt får på sig gitarren säger Gustav Ejstes, gitarrist och organist i bandet.

– Vi fem har en gemensam fäbless för konserter på konstiga ställen och det har ni uppenbarligen också, säger sångare Amanda Bergman.

Trots blåsten dansar hon runt på scen iförd dunjacka och den timme långa konserten fortskrider under regnuppehåll. Men just som bandets sista toner klingat ut kommer de första dropparna. Publiken rör sig nedför fjället till fots eller via sittlift i duggregnet medan musikerna tar skydd för regnet bakom scenen. De uttrycker att de är nöjda med kvällens framträdande, trots de stundvis utmanande väderförhållandena.

– Det är svårt att spela när det viner i öronen, lite som att skjuta i mörkret, säger pianisten Pontus Winnberg.

– Man var extra peppad samtidigt som det var extra svårt. Det är ett helt otroligt ställe, säger Amanda Bergman och återkopplar till det faktum att bandet uppskattar spelningar på udda platser.

– Det känns som att kultur som helhet får låg status på vissa ställen. Att då ta kultur till platser dit den inte brukar vara är som att ta tillbaka kulturens makt, menar Amanda.

– Vi dras till lite konstig stämning, säger hon.

Alva Fureman

Fakta // "Musik på kalfjäll" i Tänndalen

Dessa artister spelar framöver:

24/7 Albin Lee Meldau

7/8 Timbuktu & Masaka Trio

