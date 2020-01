Strömsundselever startar året med "busikal"

Under årets två första vardagar fick intresserade barn i låg- och mellanstadieåldern prova på dans, teater och sång under lättsamma former.

- De yngre barnen valde själva varsin karaktär och utifrån det byggde gruppen upp en historia och koreograferade en dans, berättar Therese Didrick, som är danslärare vid kulturskolan i Strömsund.

Bland karaktärerna fanns bland annat en älva, en leopard och till och med ett vattenglas, medan de kända figurerna från Frost och andra filmer lyste med sin frånvaro.

- Jag har faktiskt aldrig varit med om att barnen valt en karaktär som redan finns, säger Therese Didrick som tidigare genomfört liknande aktiviteter.

Den så kallade busikalen var öppen för alla och inte bara för kulturskolans elever. Bakgrunden är delvis att locka fler barn till kulturskolans verksamhet, men också att ha roligt och inspirera barnen att vara med i de musikalgrupper som planeras starta under våren.

- Det är så roligt att träffa barnen på lovet. I vanliga fall träffar jag eleverna max en timme per vecka och då är de ofta uppfyllda av det som hänt i skolan under dagen. Nu på lovet jobbar vi bara med det här, säger Therese Didrick.