Strömsundsbron helt avstängd i helgen – trafiken leds om via väg 345

Trafikverket ska under åren 2021-2023 byta ut snedkablarna på bron. Förarbetena påbörjades redan för ett par år sedan. Under en period har bron haft ett körfält öppet för trafik och styrt detta via trafikljus och lotsbil.

Från och med denna helg kommer bron att vara helt avstängd helgtid. Gång och cykeltrafik får dock passera, liksom utryckningsfordon. Övrig trafik hänvisas till väg 345.

Den som kör från Strömsund och ska söderut kör via Ulriksfors och den som kommer söderifrån viker av strax söder om Hallviken och följer väg 345 mot Strömsund.

Eventuella förändringar meddelas på Trafikverkets webb.

