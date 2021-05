Strömsund hårdast drabbat av pandemin: ”Omfattande spridning på arbetsplatser”

Smittskyddsläkare Annika Ersson berättar att regionen har samlat in mycket information och jobbat hårt med smittspårning i kommunen den senaste tiden. Utan att peka ut någon enskild har hon belägg för att det ökade antalet smittade till största delen går att spåra tillbaka till företag inom kommunen.

– Vi har upptäckt en omfattande smittspridning på stora arbetsplatser. Och för varje fall vi upptäcker drabbas ytterligare en handfull personer i deras närkontakter, säger hon.

Barn i familjer där sjukdomen konstaterats sätts i karantän och går inte i skolan under tiden sjukdomen härjar i hemmet.

– Den vanligaste vägen för barn att komma i kontakt smittan är genom någon förälder, förklarar Annika Ersson.

De senaste två veckorna har en rekordstor andel av befolkningen i Strömsunds kommun testat positivt för covid-19.

Totalt har 230 sjukdomsfall påträffats, vilket innebär 2 002 fall per 100 000 invånare. Ingen länskommun har under pandemin haft så många fall per capita. Det får också konsekvenser för samhället.

Anna Pamuk som driver veterinärklinik i Strömsund har tvingats stänga kliniken tillfälligt efter smitta bland personalen.

– Beslutet att stänga var oerhört svårt, säger hon och poängterar att kliniken inte kan riskera någons hälsa.

Men dagarna då hon inte kunnat ta emot sina patienter har tagit hårt på henne och hon berättar att hon så gott det har gått försökt hjälpa till per telefon.

– Det är med gråten i halsen jag har varit tvungen att skicka vissa patienter på långa resor endera till Östersund eller Vilhelmina där kliniker haft öppet, säger Anna Pamuk.

Förhoppningen är att kunna öppna kliniken igen på måndag.