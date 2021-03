När man spelar Lotto så ska man försöka pricka rätt bland 35 nummer.

Den rad som lämnats in i länet lyckades pricka in sju rätt. Raden lämnades in på Ica Supermarket i Svenstavik.

Raden ger nu 1 965 326 kronor i vinst, meddelar spelbolaget i ett pressmeddelande på söndagen.

Om det är en eller flera som får dela på storvinsten är ännu okänt. Det vet Svenska Spel först när de lyckats hitta vinnaren eller vinnarna.