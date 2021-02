Stort intresse för fjällen i sommar: ”Försöker styra besöksströmmar till områden som inte är så hårt belastade"

Coronasommaren 2020 gjorde att den inhemska turismen i Sverige fick ett uppsving. Människor sökte sig i högre grad än vanligt till destinationer som erbjuder naturnära boende och aktiviteter inom friluftslivssektorn som till exempel vandring och cykling.

Redan kring nyår märkte Svenska turistföreningen, STF, att många valde att göra tidiga bokningar inför den kommande sommaren samt att det finns ett särskilt fokus på Jämtlands- och Norrbottensfjällen. Den totala bokningsvolymen för STF i år ligger sex procent högre för webbokningar än samma period förra året, innan pandemin rullade in.

– Det vi kan se i våra kanaler är att intresset för att upptäcka Sverige i sommar är fortsatt högt. Sommarbokningarna började ta fart runt jul- och nyår och är fortsatt på en hög nivå. Det är framförallt fjällen som bokas mycket just nu men även andra klassiska sommarresmål som Gotland, Öland och Österlen, säger Jenny Engström, press- och kommunikationsansvarig på STF.

Inför sommarsäsongen 2020 oroades Svenska turistföreningen för sin egen överlevnad eftersom mycket var oklart när pandemin rullade in i mars. Men de massiva avbokningarna som förekom i inledningsskedet kom av sig och i stället kunde föreningen ha sina boenden öppna om än med reducerad kapacitet och förbokningskrav.

– Det är svårt att säga nu hur sommaren kommer att se ut när det gäller beläggning och kapacitet i år. Om det fortfarande är restriktioner på grund av pandemin så gör vi som i somras, vilket vi tycker fungerade jättebra. Förbokningarna underlättade för vår personal på fjällstationerna och våra stugvärdar att de visste hur många som skulle komma. Det tror jag någonstans kommer leva kvar efter pandemin, säger Jenny Engström.

Naturvårdsverket utsåg redan för flera år sedan 2021 till friluftslivets år. Då fanns ingen tanke på att en pandemi skulle bidra till att många som inte utövat friluftsliv tidigare skulle leta sig ut i naturen.

– Det är en otrolig slump att det är just i år. Jag har sett att både vandringstrenden och antalet gästnätter hos oss ökat de senaste sju åren. Men nu ser man även att närnaturen fått ett uppsving under pandemin. Många som inte bor i fjällområdena var ute på sina lokala vandringsleder under våren 2020 ville säkert sedan ut på större vidder till sommaren, säger Jenny Engström.

Svenska turistföreningen vill försöka styra besöken till olika områden.

– Vi arbetar med att försöka styra besöksströmmar till områden som inte är så hårt belastade. Det är jätteviktigt för oss som stor aktör om att vi kan tipsa folk om ställen som inte alla åker till, säger Jenny Engström.