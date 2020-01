Storsjön stiger trots årstiden: ”Det är ovanligt”

Den 29 december bröts den normala trenden i Storsjöns vattenstånd. Från att ha varit sjunkande från en puckel i höstas vände det och sjön började stiga. Ett fåtal centimeter per dag men sammantaget 24 centimeter från 29 december till 8 januari.

Personalen på färjan mellan Isön och Norderön noterade förändringen när de var tvungna att flytta upp de landkörningsbryggor som finns vid färjelägena, något som normalt sker frampå vårkanten.

Att vattenytan stiger vid den här tiden på året är ovanligt men inte helt okänt. Och orsaken är tudelad. Först och främst beror det på den utdragna period av varmt väder i stora delar av länet som hållit i sig sedan några dagar efter jul.

– Det är väderberoende, säger Maud Nilsson, hydrolog på SMHI. Det regnar ju och snön smälter. Vi har statistik sedan 1940 och det har hänt förut att vattenståndet stiger vid den här tiden på året men det är relativt ovanligt. Däremot är vattenståndet inte extremt högt för januari. Vi kommer säkert göra en lite större analys av det här när januari är slut och vi sett hur det har utvecklats, säger Maud Nilsson.

Men det är inte enbart det varma vädret som bidrar till ett stigande vattenstånd. Ett lågt uttag av vattenkraft under helgerna påverkar också sjöns vattenstånd.

– Det är inte jätteovanligt att det stiger under jul- och nyårshelgerna när kraftbehovet är mindre, säger Per Andersson, vakthavande ingenjör hos Vattenregleringsföretagen. Det är ett litet kraftuttag när industrin är stängd. Men är det en någorlunda normal vinter när det är kallt så är det sällan så mycket tillrinningar. Nu har det kommit en hel del vatten i form av regn och smältande snö. Det har också blåst en hel del och vindkraften har levererat mycket, i lördags var vindkraften på samma nivå som kärnkraften eller till och med mer. Nu har vi gått upp i produktion på vattenkraften och kommit tillbaks i normalläge så nu ska det smälta mycket snö för att det ska fortsätta stiga, säger Per Andersson.