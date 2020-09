Storbandsälskarnas kväll i Östersund – Sondheim hyllades mycket raffinerat

Alltså ingen utpräglad jazzrepertoar denna gång utan en svit örhängen ur några av det sena 1900-talets mest populära och särpräglade musikaler. Med raffinerade storbandsarrangemang och många lysstarka solister – saxofonisten Håkan Broström suveränt bra - i det 16 musiker starka bandet.

En rik och omväxlande melodiskatt finns det ju att ösa ur när det gäller Stephen Sondheims musikskapande med många välkända så kallade örhängen, men också många mindre kända men väl profilerade melodier.

Det är en rätt sofistikerad musik, på sätt och vis krävande för både musiker och lyssnare. I Mathias Lundqvists eleganta arrangemang för Norrbotten Big Band personligt profilerad, ibland överraskande och rik på solistinslag.

Sanna Martin och Daniel Engman är sångsolister i omväxlande solo- och duettnummer och urvalet melodier sträcker sig över ett halvt århundrade i Stephen Sondheims rika produktion.

Från den vemodigt vackra – och kanske mest kända melodin av Sondheim - ”Send in the Clowns” - med Sanna Martin som vokalist, till den grymma skräckhistorien The Ballad of Sweeny Todd, från 1800-talets London. Från den festliga och mycket speciella ”Sunday in the park with George” till den satiriska ”Gun song” ur musikalen ”Assasins” (Lönnmördare) med Sanna Martin och Daniel Engman i en fin duett.

Extranumret ”Somewhere” i ett underbart vackert arrangemang med Sanna och Daniel som sångsolister är helt enkelt lysande.

En fin konsertkväll blev det i Estrad Norrs och Jazz i Jemtlands regi trots de publika begränsningar som pågående pandemi för med sig.

RECENSION

Norrbotten Big Band hyllar Stephen Sondheim 90 år med sångsolisterna Sanna Martin och Daniel Engman

Bandledare och arrangör: Mathias Lundqvist

(Estrad Norr och Jazz i Jemtland/Gamla Teatern Östersund)