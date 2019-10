Stora förändringar på gång i Östersunds stadskärna – nya hyresvärdar och större lokaler: ”Det här blir bra för vår stadskärna”

Utvecklingen av den gamla innergården, Sko Mårtens torg, bakom Lilla Saluhallen och Jane Doe, i kvarteret Pantbanken går nu in i en sista byggfas som ska vara klar lagom till ettårsjubileet av Hamngatan 12 magasinet den 21 november. Det tidigare garaget på gården är rivet och förra veckan sattes glaspartiet och nya entrén in mot den förre detta smedjan.

På övervåningen till kaféet och livsstilsbutiken pågår också byggnationer som förväntas vara klara i början av nästa år. Det innebär att Malin Savehed och Peter Martinek som driver butiken och kaféet i lokalen nu kommer att kunna utöka sin verksamhet.

– Det är våra hyresgäster som utgör stommen i vårt fastighetsbolag. Det är inte husen i sig, utan det vi fyller dem med. Innergårdslängan och Hamnmagasinet är viktiga ur ett kulturminnesvärt perspektiv. Men det spelar ingen roll om vi inte fyller huset med människor som bildar den kulturen. Den kulturen förändras över tid och den skapar vi tillsammans, säger Erik Odén, som drivit innergårdsutvecklingen av kvarteret Pantbanken sedan 2014 och som även prisats för sitt arbete när han utsågs till Årets fastighetsprofil 2017.

Peter Martinek tar en paus från köket i kaféet och med stora svepande gester målar han upp vad som ska planeras för övervåningen efter att kommunen förra veckan gett sitt klartecken.

– Lifestilebutiken utökas och här kommer vi kunna ha enskilda bokade vinprovningar på kvällarna bland annat. Vi kommer att satsa på samma hemtrevliga atmosfär som är genomgående i lokalen med framtagna bjälkar och med auktionsmöbler som vi använder tills en kund vill köpa dem, säger Peter Martinek.

Genomgående temat för magasinet och övriga lokalerna i kvarteret Pantbanken är just återbruk med ett medvetet miljötänk med en inredning med betoning på atmosfär och med föremål som berättar en historia, snarare än perfektion berättar Erik Odén.

– Vi återanvänder gamla fönster med handblåst glas som min farmor har sparat och bygger in dem i inredningen, vilket ger en annan känsla än om vi satt in helt nya. Peter och Malin samarbetar med Kvantum där deras överblivna frukter pressas till juicer. Återbrukstänket går igen även i Jazzköket och Lilla Saluhallens verksamhet där 80 procent är närproducerade råvaror.

Som vi berättat tidigare så blomstrar Hamngatan 12 magasinet, mycket tack vare öppnandet av kaféet.

– Ja, det har gått bättre än vad vi trodde. Jag tror det beror på att här har vi skapat ett flöde och en blandning av shopping, mötesplats, och lite gofika i en varm atmosfär, säger Peter Martinek.

När det gäller just Lilla Saluhallen så kommer de att flytta in i tidigare JC:s lokaler. Hit kommer även Jazzkökets bistro från Verket att flytta längre in i lokalen.

– Det hänger ihop på ett annat sätt och blir mer harmoniskt där Lilla Saluhallen får bättre lokaler att arbeta i. Och i Lilla Saluhallen kommer Jeansbolaget att flytta in, berättar Erik Odén.

Mittemot Hamngatan 12 magasinet finns hubbföretaget Gomorron Östersund, med upp emot 120 personer med i deras community, där vissa har fasta platser, andra har flexplatser och de som har community medlemskap. Gomorron Östersund startade i Handskmarkarhuset på Prästgatan 42, men växte ur lokalen redan efter ett år. Numera finns Gomorron Östersund även i hela övervåningen i det intilliggande stenhuset ovanför Lilla Saluhallen.

– Det är numera helt öppet mellan de båda husen, men ytan räcker ändå inte till, eftersom Gomorron fortsätter att växa så det knakar, säger Erik Odén och berättar att tre företagare flyttar över i hela våningsplanet på Storgatan, ovanför Kebabbaren på måndag nästa vecka.

Maria Svensson Wiklander, en av sex entreprenörer som startade Gomorron Östersund, berättar vidare.

– Vi kommer att öppna nytt kontor på 300 kvadrat för tre bolag, Cigny, Digitalroute och Green Owl. Det här är ett sätt att kunna möta våra företags behov eftersom de växer väldigt mycket och någonstans mellan 25 och 30 personer kommer att finnas i lokalen på Storgatan på sikt.

Att Gomorron återigen finns mitt i centrala Östersund är ingen tillfällighet.

– Nej, att sitta mitt i stadskärnan är viktigt för oss. Vi entreprenörer som står bakom Gomorron brinner alla för samhällsutveckling, där ingår att vi har en en fungerande stadskärna, säger Maria Svensson Wiklander.

Liksom Gomorrons andra lokaler finns en genomgående tanke bakom interiören som styrts av en designer, företagen själva och deras behov.

– Vi vill skapa kreativa lokaler som också hänger ihop interiört med de lokaler vi har idag på Gomorron Östersund. Vi vill att det ska kännas att man kommer hem till någon men också att man kan röra sig fritt i lokalen. Här kommer också samarbetet med Erik in. Vi har en öppen dialog som kan handla om allt från affärsmodeller till inredningsspecifika detaljer, säger Maria Svensson Wiklander.

- Ja, och det är den gemensamma nämnaren för att få en levande stadskärna. Att vi genom att samarbeta skapar något tillsammans, säger Erik Odén.