Stor ökning i den jämtländska internettrafiken under coronapandemin

Under coronakrisen uppmanas de som kan att jobba hemifrån och det förordas social distansering. Detta har satt extra fart på den jämtländska internettrafiken.

Förra veckan ökade internettrafiken i IP-Onlys nät med 25 procent jämfört med en normal referensvecka. I coronakrisens inledning ökade trafiken ännu mer, med 29 procent, och har sedan dess sjunkit något.

Även trafiken till streamingtjänster på nätet har ökat kraftigt.

– Att streamingtrafiken ökar är inte förvånade. Vi ser att fler använder streamingtjänster både under dagtid och under kvällstid och det är något som vi tror kommer bestå under de kommande veckorna. Om även grundskolor stängs kommer det resultera i att fler är hemma och använder nätet något vi planerat och förberett oss för, säger Regina Donato Dahlström, vd på IP-Only i ett pressmeddelande.