Stor förståelse i Systembolagets coronakö: ”Det var väntat”

Ingen kö i sikte vid någon av butikerna som ligger uppradade i Lillänges köplador - förutom vid Systembolaget då. Vid tvåtiden på måndagen var det omkring femton personer som köade för att komma in där. Enligt butikschefen Erik Nilsson var det en av dagens lugnare stunder, som värst hade det varit åtminståne dubbelt så lång kö för att ta sig in. Men han menar att kunderna inte har några problem med att vänta en stund innan man får komma in.