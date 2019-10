Stockholms modevecka ställde in – då bestämde de sig för att satsa i Östersund: ”Vi vill lyfta fram ansvarsfulla produkter”

Ett av alla arrangemang som erbjöds under veckan var loppis på Verket i centrala Östersund där besökare kunde fynda både kläder och smycken samt få kläder lagade av en skräddare.

- Vi vill lyfta fram schyssta och ansvarsfulla produkter, säger Lisbet Mellgren, projektledare och en av arrangörerna bakom modeveckan.

Hennes kollega Camilla Forsgren flickar in och förklarar vad hållbarhet betyder.

- Hållbarhet innebär bland annat att en produkt eller plagg är etiskt-, miljö- och samhällsmässigt hållbart. Att produkten är genomtänkt, säger hon.

Syftet med arrangemanget är att på sikt skapa ett återkommande arrangemang som även ska lyfta lokala företag och aktörer inom hållbart mode, men även vara ett forum för diskussion om hållbart mode.

- När Stockholms Fashion Week beslutade att ställa in i år så tänkte vi att vi kör här i Östersund, så i slutet av sommaren startade vi och hittills har intresset för det hållbara modet varit stort och efterfrågan blir allt större, säger Lisbet Mellgren.

Under vecka har flera hundra besökt de olika arrangemangen och en rad olika lokala företag som jobbar med kläder och textil medverkar under veckan. Modeveckan kommer att pågå hela veckan och som final kommer det att hållas en modevisning under lördagen.

- Vi har sett att folk börjar tänka annorlunda om hållbarhet, avslutar Lisbet Mellgren.