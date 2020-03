Stina Nilsson byter sport – börjar med skidskytte: "Ser så himla kul ut"

Stina Nilsson byter sport.

SVT uppgav under söndagseftermiddag att Stina Nilsson lämnar skidåkningen, och börjar istället med skidskytte.

Något som bara en kort tid senare bekräftades via ett pressmeddelande.

– Jag har alltid vetat att jag kommer göra en satsning mot skidskytte, just för att det ser så himla kul ut, säger Nilsson i ett pressmeddelande.